Зеленський викрив Путіна на брехні про "великоднє перемир’я"
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський викрив Путіна на брехні про "великоднє перемир’я"

Володимир Зеленський
Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Вранці 20 квітня український лідер Володимир Зеленський описав, як насправді виглядає  "великоднє перемир’я" на фронті, яке ввечері 19 квітня оголосив російський диктатор Володимир Путін. 

Головні тези:

  • Російська армія продовжує здійснювати артилерійські удари та активно використовувати безпілотники.
  • Президент України наголосив, що Росія повинна повністю виконувати умови тиші. 

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

За словами глави держави, він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту станом на 6:00.

На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. В ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ «Донецьк» — три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, ворог продовжує активно використовувати FPV-дрони.

У Курській області продовжуються російські артилерійські удари та застосування безпілотників.

Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально.

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що у період від 18:00 19 квітня та до 00:00 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії.

Ба більше, вказано, 290 разів ворог використовував дрони.

На тлі останніх подій президент України дійшов висновку, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню.

Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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