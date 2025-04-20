Зеленський викрив Путіна на брехні про "великоднє перемир’я"

На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. В ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ «Донецьк» — три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового.