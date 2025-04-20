Зеленський викрив Путіна на брехні про "великоднє перемир’я"

Вранці 20 квітня український лідер Володимир Зеленський описав, як насправді виглядає "великоднє перемир’я" на фронті, яке ввечері 19 квітня оголосив російський диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Російська армія продовжує здійснювати артилерійські удари та активно використовувати безпілотники.
- Президент України наголосив, що Росія повинна повністю виконувати умови тиші.
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
За словами глави держави, він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту станом на 6:00.
Окрім того, ворог продовжує активно використовувати FPV-дрони.
У Курській області продовжуються російські артилерійські удари та застосування безпілотників.
Володимир Зеленський звертає увагу на те, що у період від 18:00 19 квітня та до 00:00 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії.
Ба більше, вказано, 290 разів ворог використовував дрони.
На тлі останніх подій президент України дійшов висновку, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню.
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