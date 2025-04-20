Зеленский разоблачил Путина на лжи о "пасхальном перемирии"

Утром 20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский описал, как выглядит "пасхальное перемирие" на фронте, которое вечером 19 апреля объявил российский диктатор Владимир Путин.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

По словам главы государства, он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по фронту по состоянию на 6:00.

На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТУ «Старобельск» зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ «Донецк» — три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении, на Запорожском направлении — одно в районе Степного. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, враг продолжает активно использовать FPV-дроны.

В Курской области продолжаются российские артиллерийские удары и применение беспилотников.

Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Поделиться

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что в период с 18:00 19 апреля до 00:00 20 апреля произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии.

Более того, указано, 290 раз враг использовал дроны.

На фоне последних событий президент Украины сделал вывод, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня.