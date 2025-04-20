Зеленский разоблачил Путина на лжи о "пасхальном перемирии"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский разоблачил Путина на лжи о "пасхальном перемирии"

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
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Утром 20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский описал, как выглядит "пасхальное перемирие" на фронте, которое вечером 19 апреля объявил российский диктатор Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Российская армия продолжает совершать артиллерийские удары и активно использовать беспилотники.
  • Президент Украины подчеркнул, что Россия должна полностью выполнять условия тишины.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте

По словам главы государства, он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по фронту по состоянию на 6:00.

На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТУ «Старобельск» зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ «Донецк» — три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении, на Запорожском направлении — одно в районе Степного.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, враг продолжает активно использовать FPV-дроны.

В Курской области продолжаются российские артиллерийские удары и применение беспилотников.

Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что в период с 18:00 19 апреля до 00:00 20 апреля произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии.

Более того, указано, 290 раз враг использовал дроны.

На фоне последних событий президент Украины сделал вывод, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня.

Россия должна полностью соблюдать условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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