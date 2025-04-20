Зеленский разоблачил Путина на лжи о "пасхальном перемирии"

Утром 20 апреля украинский лидер Владимир Зеленский описал, как выглядит "пасхальное перемирие" на фронте, которое вечером 19 апреля объявил российский диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Российская армия продолжает совершать артиллерийские удары и активно использовать беспилотники.
- Президент Украины подчеркнул, что Россия должна полностью выполнять условия тишины.
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
По словам главы государства, он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по фронту по состоянию на 6:00.
Кроме того, враг продолжает активно использовать FPV-дроны.
В Курской области продолжаются российские артиллерийские удары и применение беспилотников.
Владимир Зеленский обращает внимание на то, что в период с 18:00 19 апреля до 00:00 20 апреля произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии.
Более того, указано, 290 раз враг использовал дроны.
На фоне последних событий президент Украины сделал вывод, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-