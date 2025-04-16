Россия снаряжает шахеды ядовитыми веществами — у ЦПИ предупредили украинцев

Российские войска используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. оккупанты делают это с целью поражения людей.

Россия снаряжает шахеды ядовитыми веществами для ударов по Украине

Центр противодействия дезинформации верифицировал эту информацию в спецслужб и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Известно, что в одном из беспилотников обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

В ЦПИ отметили, что вражеские дроны могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.

Однако информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса русских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается. Поделиться

Напомним, недавно ГУР сообщала, что российские войска системно используются на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.