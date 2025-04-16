Росія споряджає шахеди отруйними речовинами — у ЦПД попередили українців

Російські війська використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.
Головні тези:
- Російські війська використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу Шахед з отруйними речовинами.
- Удари здійснюються з метою ураження людей та сформування психологічного тиску на населення.
- Центр протидії дезінформації підтвердив факт спорядження шахедів отруйними речовинами і закликав до обережності.
Росія споряджає шахеди отруйними речовинами для ударів по Україні
Центр протидії дезінформації верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Відомо, що в одному з безпілотників виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії.
У ЦПД зазначили, що ворожі дрони можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.
Нагадаємо, нещодавно ГУР повідомляла, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.
Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.
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