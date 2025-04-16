Росія споряджає шахеди отруйними речовинами — у ЦПД попередили українців

Російські війська використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.

Росія споряджає шахеди отруйними речовинами для ударів по Україні

Центр протидії дезінформації верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Відомо, що в одному з безпілотників виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії.

У ЦПД зазначили, що ворожі дрони можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.

Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується. Поширити

Нагадаємо, нещодавно ГУР повідомляла, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.