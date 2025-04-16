Росія споряджає шахеди отруйними речовинами — у ЦПД попередили українців
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія споряджає шахеди отруйними речовинами — у ЦПД попередили українців

Центр протидії дезінформації
шахед
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Російські війська використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.

Головні тези:

  • Російські війська використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу Шахед з отруйними речовинами.
  • Удари здійснюються з метою ураження людей та сформування психологічного тиску на населення.
  • Центр протидії дезінформації підтвердив факт спорядження шахедів отруйними речовинами і закликав до обережності.

Росія споряджає шахеди отруйними речовинами для ударів по Україні

Центр протидії дезінформації верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Відомо, що в одному з безпілотників виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії.

У ЦПД зазначили, що ворожі дрони можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.

Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

Нагадаємо, нещодавно ГУР повідомляла, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.

Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами в районі Бахмута.

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