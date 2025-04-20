Fox News зганьбився під час трансляції богослужіння у Києві — фотодоказ

Американський телеканал Fox News, який є одним з провідних у США, під час трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України назвав Київ російським містом.

Fox News спровокував новий гучний скандал

Українські журналісти звернули увагу на те, що відомий американський телеканал транслював богослужіння у Росії, де зʼявився очільник російської православної церкви, а також був присутній російський диктатор Володимир Путін.

Окрім того, поруч були трансляції святкувань з нагоди Великодня у різних куточках світу, зокрема, у столиці України — Києві.

Спершу богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі підписали як таке, що відбувалося в українському Києві.

Однак згодом в трансляції зʼявився підпис "Київ, Росія", що був зафіксований там впродовж тривалого часу.

Фото: скриншот

Поки команда телеканалу Fox News публічно не визнала свою помилку та не попросила вибачення в народу України, який уже понад 11 років страждає від російської агресії.