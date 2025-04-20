"Життя переможе". Зеленський привітав українців з Великоднем — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Життя переможе". Зеленський привітав українців з Великоднем — відео

Володимир Зеленський
Зеленський привітав українців з Великоднем

Вранці 20 квітня глава держави Володимир Зеленський звернувся до усіх громадян України з нагоди свята — воскресіння Ісуса Христа. Він пообіцяв українцям, що “година зла скінчиться, а життя переможе”.

Головні тези:

  • Президент закликає народ об'єднатися у молитві та підтримці України.
  • Зеленський вірить, що українці зможуть повернути мир у власні домівки.

Зеленський привітав українців з Великоднем

Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави нагадав, що кожний громадянин України мріє про це всі 1152 дні повномасштабної війни.

Увесь народ єдиний в цьому, особливо сьогодні, 20 квітня, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату.

Володимир Зеленський наголосив, що разом ми боремось за Україну та разом молимось за неї.

Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень. Хай усе це здійсниться. Хай Бог поможе нам у цьому. Хай буде мир. Хай буде Україна. Христос воскрес! Воістину воскрес!

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