"Життя переможе". Зеленський привітав українців з Великоднем — відео

Вранці 20 квітня глава держави Володимир Зеленський звернувся до усіх громадян України з нагоди свята — воскресіння Ісуса Христа. Він пообіцяв українцям, що “година зла скінчиться, а життя переможе”.
Головні тези:
- Президент закликає народ об'єднатися у молитві та підтримці України.
- Зеленський вірить, що українці зможуть повернути мир у власні домівки.
Зеленський привітав українців з Великоднем
Глава держави нагадав, що кожний громадянин України мріє про це всі 1152 дні повномасштабної війни.
Увесь народ єдиний в цьому, особливо сьогодні, 20 квітня, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату.
Володимир Зеленський наголосив, що разом ми боремось за Україну та разом молимось за неї.
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