Що насправді відбувається на фронті — звіт Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1152-га доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень. Фактично країна-агресорка РФ одразу порушила "великоднє перемир’я" на фронті, яке ввечері 19 квітня оголосив російський диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Загарбники здійснили 103 авіаційні удари, використали 2781 дрон-камікадзе та провели 5912 артилерійських обстрілів.
- Сили оборони України уразили 15 районів зосередження армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 20 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 941 100 (+950) осіб;
танків — 10 677 (+1) од;
бойових броньованих машин — 22 271 (+5) од;
артилерійських систем — 26 649 (+49) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 240 (+64) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 45 274 (+112) од;
спеціальної техніки — 3 859 (+1) од;
Російські загарбники завдали по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинули 170 КАБ, а також використали для ураження 2781 дрон-камікадзе.
Окрім того, армія РФ здійснила 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 — із реактивних систем залпового вогню.
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