Що насправді відбувається на фронті — звіт Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Що насправді відбувається на фронті — звіт Генштабу

Генштаб ЗСУ
Що насправді відбувається на фронті — звіт Генштабу
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Генеральний штаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1152-га доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень. Фактично країна-агресорка РФ одразу порушила "великоднє перемир’я" на фронті, яке ввечері 19 квітня оголосив російський диктатор Володимир Путін. 

Головні тези:

  • Загарбники здійснили 103 авіаційні удари, використали 2781 дрон-камікадзе та провели 5912 артилерійських обстрілів.
  • Сили оборони України уразили 15 районів зосередження армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 20 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 941 100 (+950) осіб;

  • танків — 10 677 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 22 271 (+5)  од;

  • артилерійських систем — 26 649 (+49) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 240 (+64) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45 274 (+112) од;

  • спеціальної техніки — 3 859 (+1) од;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські загарбники завдали по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинули 170 КАБ, а також використали для ураження 2781 дрон-камікадзе.

Окрім того, армія РФ здійснила 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

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