Что происходит на фронте — отчет Генштаба

Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1152-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 127 боевых столкновений. Фактически страна-агрессорка РФ сразу нарушила "пасхальное перемирие" на фронте, которое вечером 19 апреля объявил российский диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Захватчики совершили 103 авиационных удара, использовали 2781 дрон-камикадзе и провели 5912 артиллерийских обстрелов.
- Силы обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 20 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 941 100 (+950) человек;
танков — 10 677 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 22 271 (+5) ед;
артиллерийских систем — 26 649 (+49) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 240 (+64) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 45 274 (+112) ед;
специальной техники — 3 859 (+1) ед;
Российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросили 170 КАБ, а также использовали для поражения 2781 дрон-камикадзе.
Кроме того, армия РФ совершила 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня.
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