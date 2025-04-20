Что происходит на фронте — отчет Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на фронте — отчет Генштаба

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 апреля 2025 года
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Генеральный штаб ВСУ обращает внимание на то, что начались 1152-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 127 боевых столкновений. Фактически страна-агрессорка РФ сразу нарушила "пасхальное перемирие" на фронте, которое вечером 19 апреля объявил российский диктатор Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Захватчики совершили 103 авиационных удара, использовали 2781 дрон-камикадзе и провели 5912 артиллерийских обстрелов.
  • Силы обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 20 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 941 100 (+950) человек;

  • танков — 10 677 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 271 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 26 649 (+49) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 240 (+64) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 274 (+112) ед;

  • специальной техники — 3 859 (+1) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросили 170 КАБ, а также использовали для поражения 2781 дрон-камикадзе.

Кроме того, армия РФ совершила 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БПЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

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