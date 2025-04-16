Польский лидер Анджей Дуда отреагировал на угрозы главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Последний начал утверждать, что в случае нападения НАТО на Россию или Беларусь "особо агрессивные" Польша и страны Балтии пострадают первыми.

Дуда снова поставил Россию на место

По словам президента Польши, новые скандальные заявления Нарышкина можно считать примером "классической российской дезинформации".

Кроме того, что она вводит в заблуждение многих людей в разных уголках мира — также типична для советской школы пропаганды.

Это говорит Россия, которая перемещает ядерное оружие в Беларусь, нагло приближает его к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, три года атакует Украину. Анджей Дуда Президент Польши

На этом фоне Анджей Дуда в который раз напомнил о том, что НАТО является оборонным альянсом, а все его действия являются ответом на российскую агрессию.

Нельзя также игнорировать тот факт, что члены блока никогда не начинали войну, в отличие от России.

Кроме того, польский лидер призвал союзников своей страны к продолжению действующего курса политики, основанного на усилении безопасности и устойчивости.