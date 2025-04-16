Дуда жестко ответил России после угроз Нарышкина
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Политика
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Дуда жестко ответил России после угроз Нарышкина

Дуда снова поставил Россию на место
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Источник:  PAP

Польский лидер Анджей Дуда отреагировал на угрозы главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Последний начал утверждать, что в случае нападения НАТО на Россию или Беларусь "особо агрессивные" Польша и страны Балтии пострадают первыми.

Главные тезисы

  • Дуда снова разоблачает и осуждает российскую дезинформацию.
  • Лидер Польши призвал союзников к усилению безопасности и устойчивости для защиты от РФ.

Дуда снова поставил Россию на место

По словам президента Польши, новые скандальные заявления Нарышкина можно считать примером "классической российской дезинформации".

Кроме того, что она вводит в заблуждение многих людей в разных уголках мира — также типична для советской школы пропаганды.

Это говорит Россия, которая перемещает ядерное оружие в Беларусь, нагло приближает его к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, три года атакует Украину.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

На этом фоне Анджей Дуда в который раз напомнил о том, что НАТО является оборонным альянсом, а все его действия являются ответом на российскую агрессию.

Нельзя также игнорировать тот факт, что члены блока никогда не начинали войну, в отличие от России.

Кроме того, польский лидер призвал союзников своей страны к продолжению действующего курса политики, основанного на усилении безопасности и устойчивости.

По мнению Дуды, укрепление евроатлантических связей и модернизация армий стран НАТО — единственная эффективная политика, которой следует придерживаться.

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