Польский лидер Анджей Дуда отреагировал на угрозы главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Последний начал утверждать, что в случае нападения НАТО на Россию или Беларусь "особо агрессивные" Польша и страны Балтии пострадают первыми.
Главные тезисы
- Дуда снова разоблачает и осуждает российскую дезинформацию.
- Лидер Польши призвал союзников к усилению безопасности и устойчивости для защиты от РФ.
Дуда снова поставил Россию на место
По словам президента Польши, новые скандальные заявления Нарышкина можно считать примером "классической российской дезинформации".
Кроме того, что она вводит в заблуждение многих людей в разных уголках мира — также типична для советской школы пропаганды.
На этом фоне Анджей Дуда в который раз напомнил о том, что НАТО является оборонным альянсом, а все его действия являются ответом на российскую агрессию.
Нельзя также игнорировать тот факт, что члены блока никогда не начинали войну, в отличие от России.
Кроме того, польский лидер призвал союзников своей страны к продолжению действующего курса политики, основанного на усилении безопасности и устойчивости.
По мнению Дуды, укрепление евроатлантических связей и модернизация армий стран НАТО — единственная эффективная политика, которой следует придерживаться.
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