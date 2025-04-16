ВСУ усиливают месть России за теракт в Сумах — видео

16 апреля Силы обороны Украины начали атаку на место дислокации 112-й бригады ракетных войск РФ в городе Шуя Ивановской области.

Месть Украины за Сумы набирает обороты

Сначала в сеть попало видео именно ночной атаки на штаб 112-й ракетной бригады в российском городе Шуя.

Это была запись из единственной камеры наблюдения в населенном пункте.

Взрыв можно услышать на 03:38:41 ночи, что фактически подтверждает предварительные сообщения о первой атаке около 3:00.

В России под массированной атакой сегодня — место дислокации 112-й бригады ракетных войск России в городе Шуя Ивановской области, — пишут СМИ. Поделиться

Что важно понимать, еще 13 апреля Главное управление разведки Украины сообщило, именно эта бригада вместе с 448 ударила по Сумам 13 апреля, что привело к гибели не менее 35 гражданских.

Согласно последним данным, в Шуе известно уже о 9 погибших.