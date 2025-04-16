ВСУ усиливают месть России за теракт в Сумах — видео

16 апреля Силы обороны Украины начали атаку на место дислокации 112-й бригады ракетных войск РФ в городе Шуя Ивановской области.
Главные тезисы
- Новая атака Украины является ответом на ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли не менее 35 гражданских.
- Это не первый акт мести украинских воинов за убийство гражданских.
Месть Украины за Сумы набирает обороты
Сначала в сеть попало видео именно ночной атаки на штаб 112-й ракетной бригады в российском городе Шуя.
Это была запись из единственной камеры наблюдения в населенном пункте.
Взрыв можно услышать на 03:38:41 ночи, что фактически подтверждает предварительные сообщения о первой атаке около 3:00.
Что важно понимать, еще 13 апреля Главное управление разведки Украины сообщило, именно эта бригада вместе с 448 ударила по Сумам 13 апреля, что привело к гибели не менее 35 гражданских.
Согласно последним данным, в Шуе известно уже о 9 погибших.
На этом фоне стоит отметить, что украинские воины 15 апреля успешно атаковали пункт постоянно дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы и унесла жизни 35 человек.
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