ВСУ усиливают месть России за теракт в Сумах — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ВСУ усиливают месть России за теракт в Сумах — видео

Месть Украины за Сумы набирает обороты
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Источник:  online.ua

16 апреля Силы обороны Украины начали атаку на место дислокации 112-й бригады ракетных войск РФ в городе Шуя Ивановской области.

Главные тезисы

  • Новая атака Украины является ответом на ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли не менее 35 гражданских.
  • Это не первый акт мести украинских воинов за убийство гражданских.

Месть Украины за Сумы набирает обороты

Сначала в сеть попало видео именно ночной атаки на штаб 112-й ракетной бригады в российском городе Шуя.

Это была запись из единственной камеры наблюдения в населенном пункте.

Взрыв можно услышать на 03:38:41 ночи, что фактически подтверждает предварительные сообщения о первой атаке около 3:00.

В России под массированной атакой сегодня — место дислокации 112-й бригады ракетных войск России в городе Шуя Ивановской области, — пишут СМИ.

Что важно понимать, еще 13 апреля Главное управление разведки Украины сообщило, именно эта бригада вместе с 448 ударила по Сумам 13 апреля, что привело к гибели не менее 35 гражданских.

Согласно последним данным, в Шуе известно уже о 9 погибших.

На этом фоне стоит отметить, что украинские воины 15 апреля успешно атаковали пункт постоянно дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области, которая в Вербное воскресенье нанесла ракетный удар по городу Сумы и унесла жизни 35 человек.

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