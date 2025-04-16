"Россия сделает что-то еще более ужасное". В Литве озвучили предупреждение украинцам

По убеждению литовского дипломата Кястутиса Будриса, на Пасху страна-агрессорка Россия может совершить еще более жестокую атаку на мирные города и села Украины, чем недавнее воздушное нападение на Сумы.

Чего ожидать от России на Пасху

По словам литовского дипломата, он считает "варварской" российскую атаку по Сумам, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек.

Он также озвучил прогноз, что страна-агрессорка РФ может совершить еще более жестокую и устрашающую атаку в предстоящие Пасхальные праздники.

Кястутис Будрис предположил, что подобные действия Кремля могут стать новой точкой отсчета в мобилизации западного давления на Россию.

Эта неделя — Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи — я не сомневаюсь, что Россия сделает что-то еще ужаснее на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: хорошо, смотрите, нужно усилить санкции. Кястутис Будрис Глава МИД Литвы

Как отметил шеф литовской дипломатии, теракт в Сумах стал определенным толчком для стран Европейского Союза к более решительным шагам.

Речь идет не только об экономических ограничениях против Кремля, но и о дополнительной поддержке Украины.