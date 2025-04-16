"Россия сделает что-то еще более ужасное". В Литве озвучили предупреждение украинцам

По убеждению литовского дипломата Кястутиса Будриса, на Пасху страна-агрессорка Россия может совершить еще более жестокую атаку на мирные города и села Украины, чем недавнее воздушное нападение на Сумы.
Главные тезисы
- Ожидается мобилизация западного давления на Россию.
- Решения Европейского Союза могут включать в себя новые санкции против РФ и дополнительную поддержку для Украины.
Чего ожидать от России на Пасху
По словам литовского дипломата, он считает "варварской" российскую атаку по Сумам, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек.
Он также озвучил прогноз, что страна-агрессорка РФ может совершить еще более жестокую и устрашающую атаку в предстоящие Пасхальные праздники.
Кястутис Будрис предположил, что подобные действия Кремля могут стать новой точкой отсчета в мобилизации западного давления на Россию.
Как отметил шеф литовской дипломатии, теракт в Сумах стал определенным толчком для стран Европейского Союза к более решительным шагам.
Речь идет не только об экономических ограничениях против Кремля, но и о дополнительной поддержке Украины.
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