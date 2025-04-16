"Росія зробить щось ще жахливіше". У Литві озвучили попередження українцям
Категорія
Україна
Дата публікації

"Росія зробить щось ще жахливіше". У Литві озвучили попередження українцям

Кястутіс Будріс
Джерело:  LRT

На переконання литовського дипломата Кястутіса Будріса, на Великдень країна-агресорка Росія може скоїти ще жорстокішу атаку на мирні міста та села України, ніж нещодавній повітряний напад на Суми.

Головні тези:

  • Очікується мобілізація західного тиску на Росію.
  • Рішення Європейського Союзу можуть включати нові санкції проти РФ та додаткову підтримку для України.

Чого очікувати від Росії на Великдень

За словами литовського дипломата, він вважає "варварською" російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей.

Він також озвучив прогноз, що країна-агресорка РФ може скоїти ще більш жорстоку і страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята.

Кястутіс Будріс припустив, що такі дії Кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на Росію.

Цей тиждень — Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня — я не маю сумнівів, що Росія зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції.

Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс

Глава МЗС Литви

Як зазначив шеф литовської дипломатії, теракт в Сумах став певним поштовхом для країн Європейського Союзу до більш рішучих кроків.

Йдеться не лише про економічні обмеження проти Кремля, так і про питання додаткової підтримки України.

Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною цього семестру, якщо ми відступимо у питанні санкцій, тоді вже не можна буде говорити про якусь геополітичну суб’єктність Європейського Союзу, — додав дипломат.

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