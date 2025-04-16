"Росія зробить щось ще жахливіше". У Литві озвучили попередження українцям

На переконання литовського дипломата Кястутіса Будріса, на Великдень країна-агресорка Росія може скоїти ще жорстокішу атаку на мирні міста та села України, ніж нещодавній повітряний напад на Суми.

Чого очікувати від Росії на Великдень

За словами литовського дипломата, він вважає "варварською" російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей.

Він також озвучив прогноз, що країна-агресорка РФ може скоїти ще більш жорстоку і страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята.

Кястутіс Будріс припустив, що такі дії Кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на Росію.

Цей тиждень — Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня — я не маю сумнівів, що Росія зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції. Кястутіс Будріс Глава МЗС Литви

Як зазначив шеф литовської дипломатії, теракт в Сумах став певним поштовхом для країн Європейського Союзу до більш рішучих кроків.

Йдеться не лише про економічні обмеження проти Кремля, так і про питання додаткової підтримки України.