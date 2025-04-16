Силы ПВО обезвредили 91 дрон во время новой атаки РФ

Во время нового воздушного нападения страны-агрессорки России на Украину, которое происходило ночью утром 16 апреля, силы ПВО смогли уничтожить 57 вражеских беспилотников, а еще 34 дрона были локационно потеряны.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 16 апреля (с 20.30 15 апреля) противник атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ и Чауда.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, центре и юге страны. Поделиться

34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина.