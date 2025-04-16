Силы ПВО обезвредили 91 дрон во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 91 дрон во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
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Во время нового воздушного нападения страны-агрессорки России на Украину, которое происходило ночью утром 16 апреля, силы ПВО смогли уничтожить 57 вражеских беспилотников, а еще 34 дрона были локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Дроны сбивали на востоке, севере, в центре и на юге страны.
  • Под удар армии РФ попали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 16 апреля (с 20.30 15 апреля) противник атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ и Чауда.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, центре и юге страны.

34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина.

Держим небо!Вместе — к победе!— призывают защитники Украины.

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