Силы ПВО обезвредили 91 дрон во время новой атаки РФ

Во время нового воздушного нападения страны-агрессорки России на Украину, которое происходило ночью утром 16 апреля, силы ПВО смогли уничтожить 57 вражеских беспилотников, а еще 34 дрона были локационно потеряны.
Главные тезисы
- Дроны сбивали на востоке, севере, в центре и на юге страны.
- Под удар армии РФ попали Сумская, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 16 апреля (с 20.30 15 апреля) противник атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ и Чауда.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-