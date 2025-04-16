Сили ППО знешкодили 91 дрон під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 91 дрон під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
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Під час нового повітряного нападу країни-агресорки Росії на Україну, який відбувався вночі на вранці 16 квітня, сили ППО змогли знищити 57 ворожих безпілотників, а ще 34 дрони були локаційно втрачені.

Головні тези:

  • Дрони збивали на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.
  • Під удар армії РФ потрапили Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 16 квітня (із 20.30 15 квітня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, та Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники України.

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