Сили ППО знешкодили 91 дрон під час нової атаки РФ

Під час нового повітряного нападу країни-агресорки Росії на Україну, який відбувався вночі на вранці 16 квітня, сили ППО змогли знищити 57 ворожих безпілотників, а ще 34 дрони були локаційно втрачені.
Головні тези:
- Дрони збивали на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.
- Під удар армії РФ потрапили Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 16 квітня (із 20.30 15 квітня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, та Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.
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