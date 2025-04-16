Сили ППО знешкодили 91 дрон під час нової атаки РФ

Під час нового повітряного нападу країни-агресорки Росії на Україну, який відбувався вночі на вранці 16 квітня, сили ППО змогли знищити 57 ворожих безпілотників, а ще 34 дрони були локаційно втрачені.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 16 квітня (із 20.30 15 квітня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, та Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. Поширити

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.