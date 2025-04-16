ЗСУ посилюють помсту Росії за теракт у Сумах — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ЗСУ посилюють помсту Росії за теракт у Сумах — відео

Помста України за Суми набирає обертів
Джерело:  online.ua

16 квітня Сили оборони України розпочали атаку на місце дислокації 112-ї бригади ракетних військ РФ у місті Шуя Івановської області. 

Головні тези:

  • Нова атака України є відповіддю на ракетний удар по Сумах, у результаті якого загинули щонайменше 35 цивільних.
  • Це не перший акт помсти українських воїнів за вбивство цивільних.

Помста України за Суми набирає обертів

Спочатку у мережу потрапило відео саме нічної атаки на штаб 112 ракетної бригади в російському місті Шуя.

Це був запис з єдиної камери спостереження у населеному пункті.

Вибух можна почути на позначці 03:38:41 ночі, що фактично підтверджує попередні повідомлення про першу атаку близько 3:00.

На Росії під масованою атакою зараз — місце дислокації 112-ї бригади ракетних військ рф у місті Шуя Івановської області, — пишуть ЗМІ.

Що важливо розуміти, ще 13 квітня Головне управління розвідки України повідомило, саме ця бригада разом з 448-ю вдарила по Сумах 13 квітня, що призвело до загибелі щонайменше 35 цивільних.

Згідно з останніми даними, у Шуї відомо уже про 9 загиблих.

На цьому тлі варто зазначити, що українські воїни 15 квітня успішно атакували пункт постійно дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області, яка у Вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми та забрала життя 35 людей.

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