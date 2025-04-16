ЗСУ посилюють помсту Росії за теракт у Сумах — відео

16 квітня Сили оборони України розпочали атаку на місце дислокації 112-ї бригади ракетних військ РФ у місті Шуя Івановської області.

Помста України за Суми набирає обертів

Спочатку у мережу потрапило відео саме нічної атаки на штаб 112 ракетної бригади в російському місті Шуя.

Це був запис з єдиної камери спостереження у населеному пункті.

Вибух можна почути на позначці 03:38:41 ночі, що фактично підтверджує попередні повідомлення про першу атаку близько 3:00.

На Росії під масованою атакою зараз — місце дислокації 112-ї бригади ракетних військ рф у місті Шуя Івановської області, — пишуть ЗМІ. Поширити

Що важливо розуміти, ще 13 квітня Головне управління розвідки України повідомило, саме ця бригада разом з 448-ю вдарила по Сумах 13 квітня, що призвело до загибелі щонайменше 35 цивільних.

Згідно з останніми даними, у Шуї відомо уже про 9 загиблих.