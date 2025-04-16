Когда Украина и США могут подписать соглашение о недрах — заявление Бессента
Категория
Экономика
Дата публикации

Когда Украина и США могут подписать соглашение о недрах — заявление Бессента

Украина и США близки к подписанию соглашения о недрах
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Существует высокая вероятность того, что уже на этой неделе официальные Киев и Вашингтон могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщил Министр финансов США Скотт Бессент.

Главные тезисы

  • Переговоры между техническими группами Киева и Вашингтона были конструктивны, что способствует подписанию соглашения.
  • Украина смогла добиться уступок со стороны команды Дональда Трампа.

Украина и США близки к подписанию соглашения о недрах

Как отметил Скотт Бессент, недавно команда украинского лидера Владимира Зеленского выступила в этом вопросе с контрпредложением.

Это привело к тому, что переговоры затянулись. Более того, они продолжаются до сих пор.

Мы очень, очень близки. Соглашение может быть подписано уже на этой неделе, — подчеркнул министр финансов США.

По словам инсайдера журналистов, переговоры между техническими группами между странами действительно были конструктивными.

Еще один анонимный источник заявил, что команда Дональда Трампа по-прежнему рассматривают соглашение как возможность вернуть расходы на Украину за счет доходов от фонда.

Что важно понимать, его размер в последнем проекте пока не определили.

Несмотря на это, инсайдеры утверждают, что Вашингтон снизил свою оценку с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.

Это уже очень близко к оценке официального Киева — более 90 млрд долларов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский жестко поставил на место посланника Трампа
Зеленский прокомментировал слова Виткоффа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о недрах. Украина добилась своего от США
Украина продолжает отстаивать свои интересы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп угрожает Китаю пошлинами до 245%
The White House
США продолжают усиливать давление на Китай

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?