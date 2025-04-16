Когда Украина и США могут подписать соглашение о недрах — заявление Бессента

Существует высокая вероятность того, что уже на этой неделе официальные Киев и Вашингтон могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщил Министр финансов США Скотт Бессент.

Украина и США близки к подписанию соглашения о недрах

Как отметил Скотт Бессент, недавно команда украинского лидера Владимира Зеленского выступила в этом вопросе с контрпредложением.

Это привело к тому, что переговоры затянулись. Более того, они продолжаются до сих пор.

Мы очень, очень близки. Соглашение может быть подписано уже на этой неделе, — подчеркнул министр финансов США. Поделиться

По словам инсайдера журналистов, переговоры между техническими группами между странами действительно были конструктивными.

Еще один анонимный источник заявил, что команда Дональда Трампа по-прежнему рассматривают соглашение как возможность вернуть расходы на Украину за счет доходов от фонда.

Что важно понимать, его размер в последнем проекте пока не определили.

Несмотря на это, инсайдеры утверждают, что Вашингтон снизил свою оценку с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.