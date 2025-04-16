Когда Украина и США могут подписать соглашение о недрах — заявление Бессента

Существует высокая вероятность того, что уже на этой неделе официальные Киев и Вашингтон могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщил Министр финансов США Скотт Бессент.
Главные тезисы
- Переговоры между техническими группами Киева и Вашингтона были конструктивны, что способствует подписанию соглашения.
- Украина смогла добиться уступок со стороны команды Дональда Трампа.
Украина и США близки к подписанию соглашения о недрах
Как отметил Скотт Бессент, недавно команда украинского лидера Владимира Зеленского выступила в этом вопросе с контрпредложением.
Это привело к тому, что переговоры затянулись. Более того, они продолжаются до сих пор.
По словам инсайдера журналистов, переговоры между техническими группами между странами действительно были конструктивными.
Еще один анонимный источник заявил, что команда Дональда Трампа по-прежнему рассматривают соглашение как возможность вернуть расходы на Украину за счет доходов от фонда.
Что важно понимать, его размер в последнем проекте пока не определили.
Несмотря на это, инсайдеры утверждают, что Вашингтон снизил свою оценку с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.
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