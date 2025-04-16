Коли Україна та США можуть підписати угоду про надра — заява Бессента

Існує висока ймовірність того, що уже цього тижня офіційні Київ та Вашингтон можуть підписати угоду про корисні копалини. Про це повідомив Міністр фінансів США Скотт Бессент.

Україна та США близькі до підписання угоди про надра

Як зазначив Скотт Бессент, нещодавно команда українського лідера Володимира Зеленського виступила щодо цього питання з контрпропозицією.

Це призвело до того, що переговори затягнулися. Ба більше, вони тривають досі.

Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня, — наголосив міністр фінансів США. Поширити

За словами інсайдера журналістів, що переговори між технічними групами між країнами дійсно були конструктивними.

Ще одне анонімне джерело заявило, що команда Дональда Трампа, як і раніше, розглядають угоду як можливість повернути витрати на Україну за рахунок прибутків від фонду.

Що важливо розуміти, його розмір в останньому проєкті досі не визначили.

Попри це, інсайдери стверджують, що Вашингтон знизив свою оцінку з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.