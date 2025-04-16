Коли Україна та США можуть підписати угоду про надра — заява Бессента
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Економіка
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Коли Україна та США можуть підписати угоду про надра — заява Бессента

Бессент
Джерело:  Bloomberg

Існує висока ймовірність того, що уже цього тижня офіційні Київ та Вашингтон можуть підписати угоду про корисні копалини. Про це повідомив Міністр фінансів США Скотт Бессент.

Головні тези:

  • Переговори між технічними групами Києва та Вашингтона були конструктивними, що сприяє підписанню угоди.
  • Україна змогла добитися поступок з боку команди Дональда Трампа.

Україна та США близькі до підписання угоди про надра

Як зазначив Скотт Бессент, нещодавно команда українського лідера Володимира Зеленського виступила щодо цього питання з контрпропозицією.

Це призвело до того, що переговори затягнулися. Ба більше, вони тривають досі.

Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня, — наголосив міністр фінансів США.

За словами інсайдера журналістів, що переговори між технічними групами між країнами дійсно були конструктивними.

Ще одне анонімне джерело заявило, що команда Дональда Трампа, як і раніше, розглядають угоду як можливість повернути витрати на Україну за рахунок прибутків від фонду.

Що важливо розуміти, його розмір в останньому проєкті досі не визначили.

Попри це, інсайдери стверджують, що Вашингтон знизив свою оцінку з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.

Це вже дуже близько до оцінки офіційного Києва — понад 90 млрд доларів.

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