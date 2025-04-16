Польський лідер Анджей Дуда відреагував на погрози очільника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. Останній почав стверджувати, що у разі нападу НАТО на Росію чи Білорусь "особливо агресивні" Польща та країни Балтії постраждають першими.

Дуда знову поставив Росію на місце

За словами президента Польщі, нові скандальні заяви Наришкіна можна вважати прикладом "класичної російської дезінформації.

Окрім того, що вона вводить в оману багатьох людей у різних куточках світу — також є типовою для радянської школи пропаганди.

Це говорить Росія, яка переміщує ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближає її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, три роки атакує Україну. Анджей Дуда Президент Польщі

На цьому тлі Анджей Дуда вкотре нагадав про те, що НАТО є оборонним альянсом, а всі його дії є відповіддю на на російську агресію.

Не можна також ігнорувати той факт, що члени блоку ніколи не розпочинали війну, на відміну від Росії.

Окрім того, польський лідер закликав союзників своєї країни до продовження чинного курсу політики, який базується на посиленні безпеки та стійкості.