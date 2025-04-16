Польський лідер Анджей Дуда відреагував на погрози очільника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. Останній почав стверджувати, що у разі нападу НАТО на Росію чи Білорусь "особливо агресивні" Польща та країни Балтії постраждають першими.
Головні тези:
- Дуда знову викриває та осуджує російську дезінформацію.
- Лідер Польщі закликав союзників до посилення безпеки та стійкості, щоб захиститися від РФ.
Дуда знову поставив Росію на місце
За словами президента Польщі, нові скандальні заяви Наришкіна можна вважати прикладом "класичної російської дезінформації.
Окрім того, що вона вводить в оману багатьох людей у різних куточках світу — також є типовою для радянської школи пропаганди.
На цьому тлі Анджей Дуда вкотре нагадав про те, що НАТО є оборонним альянсом, а всі його дії є відповіддю на на російську агресію.
Не можна також ігнорувати той факт, що члени блоку ніколи не розпочинали війну, на відміну від Росії.
Окрім того, польський лідер закликав союзників своєї країни до продовження чинного курсу політики, який базується на посиленні безпеки та стійкості.
На переконання Дуди, зміцнення євроатлантичних зв'язків та модернізація армій країн НАТО — єдина ефективна політика, якої варто дотримуватися.
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