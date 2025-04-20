"Жизнь победит". Зеленский поздравил украинцев с Пасхой — видео

Утром 20 апреля глава государства Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам Украины по случаю праздника – воскресения Иисуса Христа. Он пообещал украинцам, что "час зла закончится, а жизнь победит".
Главные тезисы
- Президент призывает народ объединиться в молитве и поддержке Украины.
- Зеленский верит, что украинцы смогут вернуть мир в собственные дома.
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Глава государства напомнил, что каждый гражданин Украины мечтает об этом все 1152 дня полномасштабной войны.
Весь народ единый в этом, особенно сегодня, 20 апреля, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату.
Владимир Зеленский подчеркнул, что вместе мы боремся за Украину и вместе молимся за нее.
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