"Жизнь победит". Зеленский поздравил украинцев с Пасхой — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Жизнь победит". Зеленский поздравил украинцев с Пасхой — видео

Владимир Зеленский
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
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Утром 20 апреля глава государства Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам Украины по случаю праздника – воскресения Иисуса Христа. Он пообещал украинцам, что "час зла закончится, а жизнь победит".

Главные тезисы

  • Президент призывает народ объединиться в молитве и поддержке Украины.
  • Зеленский верит, что украинцы смогут вернуть мир в собственные дома.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

У зла есть свой час, а у Бога есть свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства напомнил, что каждый гражданин Украины мечтает об этом все 1152 дня полномасштабной войны.

Весь народ единый в этом, особенно сегодня, 20 апреля, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вместе мы боремся за Украину и вместе молимся за нее.

Пусть час зла закончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Пусть все это сбудется. Да поможет нам Бог в этом. Да будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!

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