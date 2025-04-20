"Жизнь победит". Зеленский поздравил украинцев с Пасхой — видео

Пусть час зла закончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Пусть все это сбудется. Да поможет нам Бог в этом. Да будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!