Россияне убили жителя Херсонской области

19 апреля российские захватчики убили еще одного жителя Херсонской области. Гражданский попал под комбинированный вражеский удар в Станиславе.
Главные тезисы
- Еще 4 человека получили ранения в результате российских атак.
- Россия совершили 115 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области.
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
О ситуации в регионе сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Новой жертвой российских захватчиков стал мужчина 1967 года рождения — он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, указано, что еще четверо гражданских были ранены.
Местные власти обращают внимание на то, что военные РФ били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 19 частных домов.
В течение 19 апреля армия РФ совершила 115 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
В результате атак повреждены частные дома и автомобиль.
Как утверждают представители ОВА, всего было зафиксировано 225 взрывов в пределах 12 территориальных общин.
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