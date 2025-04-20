Россияне убили жителя Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили жителя Херсонской области

Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
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19 апреля российские захватчики убили еще одного жителя Херсонской области. Гражданский попал под комбинированный вражеский удар в Станиславе.

Главные тезисы

  • Еще 4 человека получили ранения в результате российских атак.
  • Россия совершили 115 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области.

Россияне продолжают убивать мирных украинцев

О ситуации в регионе сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Новой жертвой российских захватчиков стал мужчина 1967 года рождения — он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, указано, что еще четверо гражданских были ранены.

Местные власти обращают внимание на то, что военные РФ били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 19 частных домов.

Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

В течение 19 апреля армия РФ совершила 115 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В результате атак повреждены частные дома и автомобиль.

Как утверждают представители ОВА, всего было зафиксировано 225 взрывов в пределах 12 территориальных общин.

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