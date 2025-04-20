Росіяни вбили мешканця Херсонщини

19 квітня російські загарбники вбили ще одного жителя Херсонської області. Цивільний потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі.
Головні тези:
- Ще 4 людини дістали поранення внаслідок російських атак.
- Росія провела 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Росіяни продовжують вбивати мирних українців
Про ситуацію у регіоні повідомляє пресслужба Херсонська ОВА.
Новою жертвою російських загарбників став чоловік був 1967 року народження — він дістав поранення, несумісні з життям.
Окрім того, вказано, ще четверо цивільних були поранені.
Місцева влада звертає увагу на те, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.
Протягом 19 квітня армія РФ здійснила 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки та автомобіль.
Як стверджують представники ОВА, загалом було зафіксовано 225 вибухів у межах 12 територіальних громад.
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