Росіяни вбили мешканця Херсонщини

19 квітня російські загарбники вбили ще одного жителя Херсонської області. Цивільний потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі.

Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Про ситуацію у регіоні повідомляє пресслужба Херсонська ОВА.

Новою жертвою російських загарбників став чоловік був 1967 року народження — він дістав поранення, несумісні з життям.

Окрім того, вказано, ще четверо цивільних були поранені.

Місцева влада звертає увагу на те, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі. Поширити

Протягом 19 квітня армія РФ здійснила 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки та автомобіль.