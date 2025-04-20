Fox News опозорился во время трансляции богослужения в Киеве — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Fox News опозорился во время трансляции богослужения в Киеве — фото

Fox News спровоцировал новый громкий скандал
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Источник:  online.ua

Американский телеканал Fox News, один из ведущих в США, во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины назвал Киев российским городом.

Главные тезисы

  • Украинские журналисты заметили позорную ошибку американских коллег.
  • Fox News пока не попросил прощения у украинцев.

Fox News спровоцировал новый громкий скандал

Украинские журналисты обратили внимание на то, что известный американский телеканал транслировал богослужение в России, где появился глава русской православной церкви, а также присутствовал российский диктатор Владимир Путин.

Кроме того, рядом были трансляции празднований по случаю Пасхи в разных уголках мира, в частности, в столице Украины — Киеве.

Сначала богослужение ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе подписали как происходящее в украинском Киеве.

Однако впоследствии в трансляции появилась подпись "Киев, Россия", зафиксированная там в течение длительного времени.

Фото: скриншот

Пока команда телеканала Fox News публично не признала свою ошибку и не извинилась перед народом Украины, который уже более 11 лет страдает от российской агрессии.

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