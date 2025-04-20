Зачем Путин объявил "пасхальное перемирие" — объяснение экспертов

По убеждению американских аналитиков, российский диктатор Владимир Путин объявил кратковременное "пасхальное перемирие", которое армия РФ ни минуты не соблюдала, чтобы одержать легкую дипломатическую победу.

Что на самом деле задумал Путин

Эксперты обращают внимание на то, что накануне команда президента США Дональда Трампа пригрозила выйти из переговорного процесса по завершению войны РФ против Украины.

Именно на фоне этих громких заявлений диктатор Путин объявил "пасхальное перемирие" на фронте, которое должно длиться 30 часов.

Однако российские захватчики ни секунды его не придерживались и продолжили атаковать позиции ВСУ и гражданское население Украины.

Аналитики говорят, что кратковременное предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, попыткой помешать американской стороне выйти из переговоров и способом позиционировать себя как лидера, который больше всего хочет мира. Поделиться

Кроме того, вполне возможно, что диктатор сигнализирует о вероятном уходе от его требования решать то, что он называет "первопричинами" войны, прежде чем совершить паузу в боевых действиях.