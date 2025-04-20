Навіщо Путін оголосив "великоднє перемир’я" — пояснення експертів

На переконання американських аналітиків, російський диктатор Володимир Путін оголосив короткочасне "великоднє перемир’я", яке армія РФ ні хвилини не дотримувалася, щоб здобути легку дипломатичну перемогу.

Що насправді замислив Путін

Експерти звертають увагу на те, що напередодні команда президента США Дональда Трампа пригрозила вийти з переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України.

Саме на тлі цих гучних заяв диктатор Путін оголосив "великоднє перемир'я" на фронті, яке мало б тривати 30 годин.

Однак російські загарбники жодної секунди його не притримувалися й продовжили атакувати позиції ЗСУ та цивільне населення України.

Аналітики кажуть, що короткочасна пропозиція про припинення вогню стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою завадити американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру. Поширити

Окрім того, цілком можливо, що диктатор сигналізує про ймовірний відхід від його вимоги вирішувати те, що він називає "першопричинами" війни, перш ніж зробити паузу в бойових діях.