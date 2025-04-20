Навіщо Путін оголосив "великоднє перемир’я" — пояснення експертів
Категорія
Політика
Дата публікації

Навіщо Путін оголосив "великоднє перемир’я" — пояснення експертів

Путін
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

На переконання американських аналітиків, російський диктатор Володимир Путін оголосив короткочасне "великоднє перемир’я", яке армія РФ ні хвилини не дотримувалася, щоб здобути легку дипломатичну перемогу.

Головні тези:

  • Путін хоче завадити американській стороні вийти з переговорного процесу.
  • Оголошення “перемир'я” може бути сигналом про можливий відхід від деяких попередніх вимог диктатора щодо України.

Що насправді замислив Путін

Експерти звертають увагу на те, що напередодні команда президента США Дональда Трампа пригрозила вийти з переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України.

Саме на тлі цих гучних заяв диктатор Путін оголосив "великоднє перемир'я" на фронті, яке мало б тривати 30 годин.

Однак російські загарбники жодної секунди його не притримувалися й продовжили атакувати позиції ЗСУ та цивільне населення України.

Аналітики кажуть, що короткочасна пропозиція про припинення вогню стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою завадити американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру.

Окрім того, цілком можливо, що диктатор сигналізує про ймовірний відхід від його вимоги вирішувати те, що він називає "першопричинами" війни, перш ніж зробити паузу в бойових діях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський викрив Путіна на брехні про "великоднє перемир’я"
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що насправді відбувається на фронті — звіт Генштабу
Генштаб ЗСУ
Що насправді відбувається на фронті — звіт Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили мешканця Херсонщини
Херсонська ОВА
Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?