Мирний план Трампа щодо України — що замислив президент США

Американський лідер Дональд Трамп жодного разу не розкривав свій мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Попри це, журналісти змогли дізнатися окремі деталі, які найактивніше обговорює Білий дім.

Що відомо про мирний план Трампа

Журналісти звертають увагу на те, що конкретні деталі "мирної угоди" ще не визначені.

За словами одного з інсайдерів, наразі обговорюється розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Анонімне джерело зазначає, що найскладніше — це те, як виглядатимуть сили безпеки — або ж сили стійкості.

Сили стійкості — це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають, — наголосив інсайдер. Поширити

Окрім того, у центрі уваги Білого дому — формування окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, що не є членом НАТО

За попередніми даними, Штати також можуть бути залучені — але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".

Wall Street Journal наголошує, що план Трампа може також включати визнання США українського Криму російською територією.