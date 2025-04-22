Мирний план Трампа щодо України — що замислив президент США
Категорія
Політика
Дата публікації

Мирний план Трампа щодо України — що замислив президент США

Трамп
Read in English
Джерело:  The New York Post

Американський лідер Дональд Трамп жодного разу не розкривав свій мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Попри це, журналісти змогли дізнатися окремі деталі, які найактивніше обговорює Білий дім.

Головні тези:

  • Один інсайдер повідомив про можливе розгортання європейських сил в Україні.
  • Також обговорюється формування спільної комісії для моніторингу припинення вогню.

Що відомо про мирний план Трампа

Журналісти звертають увагу на те, що конкретні деталі "мирної угоди" ще не визначені.

За словами одного з інсайдерів, наразі обговорюється розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Анонімне джерело зазначає, що найскладніше — це те, як виглядатимуть сили безпеки — або ж сили стійкості.

Сили стійкості — це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають, — наголосив інсайдер.

Окрім того, у центрі уваги Білого дому — формування окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, що не є членом НАТО

За попередніми даними, Штати також можуть бути залучені — але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".

Wall Street Journal наголошує, що план Трампа може також включати визнання США українського Криму російською територією.

Однак, що важливо розуміти, наразі це лише інсайдерська інформація — офіційно Білий дім це не підтверджував.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Шок для економіки РФ. Як Трамп несвідомо знищує Путіна
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили одразу 10 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг Трампа рекордно обвалився
Трамп продовжує втрачати довіру американців

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?