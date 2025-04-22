Мирний план Трампа щодо України — що замислив президент США

Американський лідер Дональд Трамп жодного разу не розкривав свій мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Попри це, журналісти змогли дізнатися окремі деталі, які найактивніше обговорює Білий дім.
Головні тези:
- Один інсайдер повідомив про можливе розгортання європейських сил в Україні.
- Також обговорюється формування спільної комісії для моніторингу припинення вогню.
Що відомо про мирний план Трампа
Журналісти звертають увагу на те, що конкретні деталі "мирної угоди" ще не визначені.
За словами одного з інсайдерів, наразі обговорюється розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню.
Анонімне джерело зазначає, що найскладніше — це те, як виглядатимуть сили безпеки — або ж сили стійкості.
Окрім того, у центрі уваги Білого дому — формування окремої сили для моніторингу припинення вогню, яка виглядатиме як "спільна комісія" росіян, українців і третьої країни, що не є членом НАТО
За попередніми даними, Штати також можуть бути залучені — але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".
Wall Street Journal наголошує, що план Трампа може також включати визнання США українського Криму російською територією.
Однак, що важливо розуміти, наразі це лише інсайдерська інформація — офіційно Білий дім це не підтверджував.
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