Рейтинг Трампа рекордно обвалився

Рейтинг підтримки політики американського лідера Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення на пост президента США. На це вказують дані соцопитування Reuters/Ipsos.
Головні тези:
- Більшість респондентів вважають, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду.
- Близько 59% респондентів вважають, що під керівництвом Трампа Америка втрачає свою велич.
Трамп продовжує втрачати довіру американців
Результати нового соцопитування вказують на те, що наразі політику Трампа підтримують близько 42% опитаних.
Що важливо розуміти, відразу після інавгурації у січні роботу американського лідера схвалювали 47%.
Ще 57% американців не згодні з твердженням, що "це нормально для президента США припиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як ними керують".
За словами журналістів, не можна ігнорувати той факт, що кількість американців, які не схвалюють діяльність Трампа, більша, ніж кількість тих, хто схвалює.
Окрім того, вказано, що близько 59% респондентів, зокрема чимала частина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.
Соцопитування тривало упродовж 6 днів. У ньому взяли участь 4 306 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-