Рейтинг Трампа рекордно обвалився
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Рейтинг Трампа рекордно обвалився

Трамп продовжує втрачати довіру американців
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Джерело:  Reuters

Рейтинг підтримки політики американського лідера Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення на пост президента США. На це вказують дані соцопитування Reuters/Ipsos.

Головні тези:

  • Більшість респондентів вважають, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду.
  • Близько 59% респондентів вважають, що під керівництвом Трампа Америка втрачає свою велич.

Трамп продовжує втрачати довіру американців

Результати нового соцопитування вказують на те, що наразі політику Трампа підтримують близько 42% опитаних.

Що важливо розуміти, відразу після інавгурації у січні роботу американського лідера схвалювали 47%.

Близько 83% респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

Ще 57% американців не згодні з твердженням, що "це нормально для президента США припиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як ними керують".

За словами журналістів, не можна ігнорувати той факт, що кількість американців, які не схвалюють діяльність Трампа, більша, ніж кількість тих, хто схвалює.

Окрім того, вказано, що близько 59% респондентів, зокрема чимала частина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.

Соцопитування тривало упродовж 6 днів. У ньому взяли участь 4 306 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

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