Команда Трампа анонсувала важливі перемовини щодо України

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог офіційно підтвердив, що уже наступного тижня команда американського лідера Дональда Трампа вирушить до Лондона для перемовин щодо завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- За словами Келлога, Трамп активно працює над врегулюванням війни.
- Зустріч у Лондоні є кроком до тривалого миру в Україні та може мати значний вплив на ситуацію у регіоні.
Команда Трамп досі намагається зупинити війну
Журналісти поцікавилися у Келлога, чому угода щодо корисних копалин вигідна для США.
За словами останнього, вона забезпечить Штати мінералами, яких вони не мають "у великих кількостях”. Насамперед йдеться про титан.
Келлог також повідомив, що під час зустрічі у Франції українська та американська делегації обговорювали нові кроки для потенційного припинення вогню у найближчому майбутньому.
На переконання Келлога, Трамп "зробив більше за 90 днів для врегулювання цієї війни, ніж було зроблено за понад 900 днів до того".
Він також додав, що наразі обговорюється всеосяжне припинення вогню.
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