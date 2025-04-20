Команда Трампа анонсувала важливі перемовини щодо України
Категорія
Політика
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Команда Трампа анонсувала важливі перемовини щодо України

Трамп
Джерело:  Fox News

 Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог офіційно підтвердив, що уже наступного тижня команда американського лідера Дональда Трампа вирушить до Лондона для перемовин щодо завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • За словами Келлога, Трамп активно працює над врегулюванням війни.
  • Зустріч у Лондоні є кроком до тривалого миру в Україні та може мати значний вплив на ситуацію у регіоні.

Команда Трамп досі намагається зупинити війну

Журналісти поцікавилися у Келлога, чому угода щодо корисних копалин вигідна для США.

За словами останнього, вона забезпечить Штати мінералами, яких вони не мають "у великих кількостях”. Насамперед йдеться про титан.

Келлог також повідомив, що під час зустрічі у Франції українська та американська делегації обговорювали нові кроки для потенційного припинення вогню у найближчому майбутньому.

Саме тому ми цього тижня повертаємося до Лондона, щоб фіналізувати ці домовленості. І я вважаю, що є величезні можливості.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США з питань України

На переконання Келлога, Трамп "зробив більше за 90 днів для врегулювання цієї війни, ніж було зроблено за понад 900 днів до того".

Він також додав, що наразі обговорюється всеосяжне припинення вогню.

Коли я кажу "всеосяжне", я маю на увазі море, повітря, сушу і промисловість — щонайменше на 30 днів, із поступовим переходом до тривалого миру, до постійної угоди. І, на мою думку, ми на правильному шляху.

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