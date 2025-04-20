Команда Трампа анонсировала важные переговоры касательно Украины

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог официально подтвердил, что уже на следующей неделе команда американского лидера Дональда Трампа отправится в Лондон для переговоров по завершению войны РФ против Украины.

Команда Трамп все еще пытается остановить войну

Журналисты поинтересовались у Келлога, почему соглашение по поводу полезных ископаемых выгодно для США.

По словам последнего, она снабдит Штаты минералами, которых они не имеют "в больших количествах". В первую очередь речь идет о титане.

Келлог также сообщил, что во время встречи во Франции украинская и американская делегации обсуждали новые шаги к потенциальному прекращению огня в ближайшем будущем.

Поэтому мы на этой неделе возвращаемся в Лондон, чтобы финализировать эти договоренности. И я считаю, что есть огромные возможности. Кит Келлог Спецпредставитель президента США по Украине

По убеждению Келлога, Трамп "сделал за 90 дней для урегулирования этой войны больше, чем было сделано более чем за 900 дней до того".

Он также добавил, что сейчас обсуждается всеобъемлющее прекращение огня.