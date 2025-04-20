Команда Трампа анонсировала важные переговоры касательно Украины
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Политика
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Команда Трампа анонсировала важные переговоры касательно Украины

Команда Трамп все еще пытается остановить войну
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Источник:  Fox News

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог официально подтвердил, что уже на следующей неделе команда американского лидера Дональда Трампа отправится в Лондон для переговоров по завершению войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • По словам Келлога, Трамп активно работает над урегулированием войны.
  • Встреча в Лондоне является шагом к продолжительному миру в Украине и может оказать значительное влияние на ситуацию в регионе.

Команда Трамп все еще пытается остановить войну

Журналисты поинтересовались у Келлога, почему соглашение по поводу полезных ископаемых выгодно для США.

По словам последнего, она снабдит Штаты минералами, которых они не имеют "в больших количествах". В первую очередь речь идет о титане.

Келлог также сообщил, что во время встречи во Франции украинская и американская делегации обсуждали новые шаги к потенциальному прекращению огня в ближайшем будущем.

Поэтому мы на этой неделе возвращаемся в Лондон, чтобы финализировать эти договоренности. И я считаю, что есть огромные возможности.

Кит Келлог

Кит Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине

По убеждению Келлога, Трамп "сделал за 90 дней для урегулирования этой войны больше, чем было сделано более чем за 900 дней до того".

Он также добавил, что сейчас обсуждается всеобъемлющее прекращение огня.

Когда я говорю "всеобъемлющее", я имею в виду море, воздух, сушу и промышленность — по меньшей мере на 30 дней, с постепенным переходом к продолжительному миру, к постоянному соглашению. И, по-моему, мы на правильном пути.

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