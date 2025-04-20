Коллапс в Пентагоне. Уволенные чиновники впервые отреагировали на скандал

Серию громких увольнений, всколыхнувшая Минобороны США, журналисты сразу назвали "тотальным коллапсом". Трое чиновников Пентагона, уволенных в рамках расследования утечки данных, наконец выступили с заявлениями.
Главные тезисы
- Уволенные чиновники выразили разочарование в связи с последними событиями.
- Они до сих пор не знают, за что они были изгнаны из Минобороны США.
Как скандал комментируют уволенные чиновники Пентагона
По словам журналистов, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колина Кэрролла, старшего советника Гегсета Дэна Колдуэлла, а также заместителя руководителя аппарата Пентагона Дарина Селника.
Они уже опубликовали совместное заявление, чтобы расставить все точки над "i".
Чиновники не скрывают своего разочарования тем, как закончилась их служба в Министерстве обороны.
Колдуэлл, Селник и Кэррол также повторили, что полностью осознают важность сохранения информационной безопасности и "ежедневно работали над ее защитой".
Как считают журналисты, последние события — это крайне жесткий удар по главе Пентагона и всей его команде.
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