Коллапс в Пентагоне. Уволенные чиновники впервые отреагировали на скандал

Серию громких увольнений, всколыхнувшая Минобороны США, журналисты сразу назвали "тотальным коллапсом". Трое чиновников Пентагона, уволенных в рамках расследования утечки данных, наконец выступили с заявлениями.

Как скандал комментируют уволенные чиновники Пентагона

По словам журналистов, речь идет о руководителе аппарата заместителя министра обороны США Колина Кэрролла, старшего советника Гегсета Дэна Колдуэлла, а также заместителя руководителя аппарата Пентагона Дарина Селника.

Они уже опубликовали совместное заявление, чтобы расставить все точки над "i".

Чиновники не скрывают своего разочарования тем, как закончилась их служба в Министерстве обороны.

Нам до сих пор не сказали, в чем именно нас подозревали, продолжается ли еще расследование, проводилось ли оно вообще по делу так называемых "утечек", — сказано в их совместном заявлении. Поделиться

Колдуэлл, Селник и Кэррол также повторили, что полностью осознают важность сохранения информационной безопасности и "ежедневно работали над ее защитой".

Анонимные чиновники Пентагона оговорили нас безосновательными обвинениями во время нашего увольнения, — пожаловались они. Поделиться

Как считают журналисты, последние события — это крайне жесткий удар по главе Пентагона и всей его команде.