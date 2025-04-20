"Никаких королей". В США ужесточаются протесты против Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

"Никаких королей". В США ужесточаются протесты против Трампа

В США снова вспыхнули протесты
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Источник:  BBC

В Штатах набирают обороты протестные настроения на фоне недовольства политикой президента Дональда Трампа и его команды. Тысячи американцев продолжают выходить на демонстрации, чтобы выразить свое несогласие.

Главные тезисы

  • Участники демонстраций выступают против тарифов и сокращений госслужащих.
  • Массовые акции протеста в городах США свидетельствуют об общем недовольстве политикой Трампа.

В США снова вспыхнули протесты

По словам участников демонстраций, они не могут игнорировать опасные действия Дональда Трампа и его администрации.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о тарифах и идее сократить количество госслужащих и уменьшить расходы бюджета через создание Департамента эффективности правительства (DOGE).

Журналисты обращают внимание на то, что большинство протестов прошли спокойно.

Возмущенные американцы держали плакаты с надписью "Никаких королей" - в честь годовщины революции против британского владычества.

Кроме того, указано, что в Бостоне прошел протест против Трампа под названием "50501" ("50 протестов, 50 штатов, 1 движение").

Сейчас в США опасное время для свободы. Я хочу, чтобы мои внуки знали, откуда взялась наша страна и что за свободу нужно бороться, — поделился своим мнением участник акции Томас Бассфорд, пришедший на митинг вместе с семьей.

Стоит отметить, что недавно в ряде городов США также прошли массовые акции протеста из-за недовольства политикой Трампа.

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