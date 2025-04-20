"Жодних королів". У США посилюються протести проти Трампа
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"Жодних королів". У США посилюються протести проти Трампа

Трамп
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Джерело:  BBC

У Штатах набирають обертів протестні настрої на тлі невдоволення політикою президента Дональда Трампа та його команди. Тисячі американців продовжують виходити на демонстрації, щоб висловити свою незгоду.

Головні тези:

  • Учасники демонстрацій виступають проти тарифів і скорочень держслужбовців.
  • Масові акції протесту в містах США свідчать про загальне невдоволення політикою Трампа.

У США знову спалахнули протести

За словами учасників демонстрацій, вони не можуть ігнорувати небезпечні дії Дональда Трампа та його адміністрації.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про тарифи та ідею скоротити кількість держслужбовців і зменшити витрати бюджету через створення Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Журналісти звертають увагу на те, що більшість протестів пройшли спокійно.

Обурені американці тримали плакати з написом "Жодних королів" — на честь річниці революції проти британського панування.

Окрім того, вказано, що у Бостоні відбувся протест проти Трампа під назвою "50501" ("50 протестів, 50 штатів, 1 рух").

Зараз у США небезпечні часи для свободи. Я хочу, щоб мої онуки знали, звідки взялася наша країна і що за свободу треба боротися, — поділився своєю думкою учасник акції Томас Бассфорд, який прийшов на мітинг разом з родиною.

Варто зазначити, що нещодавно у низці міст США також пройшли масові акції протесту через невдоволення політикою, яку проводить Трамп.

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