Колапс у Пентагоні. Звільнені посадовці вперше відреагували на скандал

Серію гучних звільнень, яка сколихнула Міноборони США, журналісти одразу назвали “тотальним колапсом”. Троє посадовців Пентагону, яких було звільнено в межах розслідування витоку даних, нарешті виступили з заявами.

Як скандал коментують звільнені посадовці Пентагону

За словами журналістів, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Вони уже опублікували спільну заяву, щоб розставити усі крапки над “і”.

Посадовці не приховують свого розчарування тим, як закінчилася їхня служба в Міністерстві оборони.

Нам досі не сказали, у чому саме нас підозрювали, чи триває ще розслідування, чи взагалі воно проводилось у справі так званих "витоків", — мовиться у їхній спільній заяві. Поширити

Колдуелл, Селнік і Керрол також вкотре повторили, що повністю усвідомлюють важливість збереження інформаційної безпеки і "щодня працювали над її захистом".

Анонімні чиновники Пентагону обмовили нас безпідставними звинуваченнями під час нашого звільнення, — поскаржилися вони. Поширити

Як вважають журналісти, останні події є вкрай жорстким ударом по главі Пентагону та усій її команді.