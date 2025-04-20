Колапс у Пентагоні. Звільнені посадовці вперше відреагували на скандал

Серію гучних звільнень, яка сколихнула Міноборони США, журналісти одразу назвали “тотальним колапсом”. Троє посадовців Пентагону, яких було звільнено в межах розслідування витоку даних, нарешті виступили з заявами.
Головні тези:
- Звільнені посадовці виразили розчарування у зв'язку з останніми подіями.
- Вони досі не знають, за що їх вигнали з Міноборони США.
Як скандал коментують звільнені посадовці Пентагону
За словами журналістів, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.
Вони уже опублікували спільну заяву, щоб розставити усі крапки над “і”.
Посадовці не приховують свого розчарування тим, як закінчилася їхня служба в Міністерстві оборони.
Колдуелл, Селнік і Керрол також вкотре повторили, що повністю усвідомлюють важливість збереження інформаційної безпеки і "щодня працювали над її захистом".
Як вважають журналісти, останні події є вкрай жорстким ударом по главі Пентагону та усій її команді.
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