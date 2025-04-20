Троє експрезидентів США жорстко розкритикували політику Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Троє експрезидентів США жорстко розкритикували політику Трампа

Трамп
Джерело:  The Washington Post

За останні два тижні відразу троє колишніх президентів США — Білл Клінтон, Барак Обама і Джо Байден — виступили з публічною критикою нинішнього глави держави Дональда Трампа, що є безпрецедентним для американської політики.

Головні тези:

  • Критика Трампа від експрезидентів США є безпрецедентною подією в історії країни.
  • Обама, Байден і Клінтон виступають проти політичних рішень Трампа, зосереджених на конфліктах та образах.
  • Публічні заяви колишніх президентів свідчать про серйозні розбіжності щодо напрямків розвитку Сполучених Штатів.

Обама, Байден і Клінтон критикують Трампа

Зазвичай колишні президенти США утримуються від публічної критики своїх наступників.

Обама, Байден і Клінтон прямо не називали Трампа, але їхнє послання було недвозначним. Єдиний нині живий президент, який не висловився з дня інавгурації, — республіканець Джордж Буш-молодший, хоча він і не приховував своєї антипатії до Трампа.

Обама, виступаючи 3 квітня в коледжі Гамільтона в штаті Нью-Йорк, висловився проти переслідування Трампом університетів та інших установ і закликав тих, у кого є ресурси, дати відсіч.

Усі ми повинні це виправити. Це не станеться, тому що хтось прийде і врятує вас.

Байден у вівторок засудив скорочення Ілоном Маском соціального забезпечення, це стало його першою публічною заявою після відходу з посади.

Менш ніж за 100 днів ця адміністрація завдала стільки шкоди і завдала стільки руйнувань.

Джо Байден

Джо Байден

Експрезидент США

Клінтон 19 квітня засудив бажання домінувати і зосередженість на образах.

Начебто всі сперечаються про те, чиї образи важливіші, чиї образи більш обґрунтовані, коли можна трохи прикрасити правду, щоб отримати перевагу. Якщо в наших життях домінуватимуть зусилля з домінування над людьми, з якими ми не згодні, ми поставимо під загрозу 250-річний марш до досконалішого союзу.

Історики кажуть, що у США доволі незвично, коли президент публічно критикує свого наступника, з огляду на американську традицію плавного передання влади і принцип, згідно з яким у країні є один президент за раз. Те, що троє колишніх глав держави зробили це за такий короткий термін, є безпрецедентним.

Тімоті Нафталі, історик Школи міжнародних і суспільних відносин Колумбійського університету, зазначає, що важливість того факту, що ця критика відбувається навіть до закінчення перших 100 днів президентства Трампа.

Зазвичай колишні президенти дають чинному президенту можливість утвердитися і вивчити правила дорожнього руху. ... Але ці президенти вже бачать контури змін, які президент Трамп хоче принести.

При цьому їхні стосунки з Трампом також відзначені особистою неприязню і взаємними нападками та образами.

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