Трое экс-президентов США жестко раскритиковали политику Трампа

За последние две недели сразу трое бывших президентов США — Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден — выступили с публичной критикой нынешнего главы государства Дональда Трампа, беспрецедентного для американской политики.

Обама, Байден и Клинтон критикуют Трампа

Обычно бывшие президенты США воздерживаются от публичной критики своих преемников.

Обама, Байден и Клинтон прямо не называли Трампа, но их послание было недвусмысленным. Единственный ныне живой президент, не выразившийся со дня инаугурации, — республиканец Джордж Буш-младший, хотя он и не скрывал своей антипатии к Трампу.

Обама, выступая 3 апреля в колледже Гамильтона в штате Нью-Йорк, высказался против преследования Трампом университетов и других учреждений и призвал тех, у кого есть ресурсы, дать отпор.

Все мы должны это исправить. Это не произойдет, потому что кто-нибудь придет и спасет вас. Поделиться

Байден во вторник осудил сокращение Илоном Маском социального обеспечения, это стало его первым публичным заявлением после ухода с поста.

Менее чем за 100 дней эта администрация нанесла столько ущерба и нанесла столько разрушений. Джо Байден Экс-президент США

Клинтон 19 апреля осудил желание доминировать и сосредоточенность на оскорблениях.

Вроде бы все спорят о том, чьи образы важнее, чьи образы более обоснованы, когда можно украсить правду, чтобы получить преимущество. Если в нашей жизни будут доминировать усилия по доминированию над людьми, с которыми мы не согласны, мы поставим под угрозу 250-летний марш в более совершенный союз.

Историки говорят, что в США довольно необычно, когда президент публично критикует своего преемника, учитывая американскую традицию плавной передачи власти и принцип, согласно которому в стране есть один президент за раз. То, что трое бывших глав государства сделали это за столь короткий срок, беспрецедентно.

Тимоти Нефтали, историк Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета, отмечает, что важность того факта, что эта критика происходит даже до окончания первых 100 дней президентства Трампа.

Как правило, бывшие президенты дают действующему президенту возможность утвердиться и изучить правила дорожного движения. …Но эти президенты уже видят контуры изменений, которые президент Трамп хочет принести. Поделиться

При этом их отношения с Трампом также отмечены личной неприязнью и взаимными нападками и оскорблениями.