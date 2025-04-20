Трое экс-президентов США жестко раскритиковали политику Трампа

За последние две недели сразу трое бывших президентов США — Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден — выступили с публичной критикой нынешнего главы государства Дональда Трампа, беспрецедентного для американской политики.
Главные тезисы
- Публичная критика нынешнего президента Трампа свидетельствует о серьезных разногласиях в государственном управлении и развитии страны.
- Трое бывших глав государства выступают против конфликтной и оскорбительной политики Трампа, призывая к корректировке ошибок и защите общественных ценностей.
- Историки считают необычным такое публичное высказывание президентов в адрес своего преемника.
Обама, Байден и Клинтон критикуют Трампа
Обычно бывшие президенты США воздерживаются от публичной критики своих преемников.
Обама, Байден и Клинтон прямо не называли Трампа, но их послание было недвусмысленным. Единственный ныне живой президент, не выразившийся со дня инаугурации, — республиканец Джордж Буш-младший, хотя он и не скрывал своей антипатии к Трампу.
Обама, выступая 3 апреля в колледже Гамильтона в штате Нью-Йорк, высказался против преследования Трампом университетов и других учреждений и призвал тех, у кого есть ресурсы, дать отпор.
Байден во вторник осудил сокращение Илоном Маском социального обеспечения, это стало его первым публичным заявлением после ухода с поста.
Клинтон 19 апреля осудил желание доминировать и сосредоточенность на оскорблениях.
Вроде бы все спорят о том, чьи образы важнее, чьи образы более обоснованы, когда можно украсить правду, чтобы получить преимущество. Если в нашей жизни будут доминировать усилия по доминированию над людьми, с которыми мы не согласны, мы поставим под угрозу 250-летний марш в более совершенный союз.
Историки говорят, что в США довольно необычно, когда президент публично критикует своего преемника, учитывая американскую традицию плавной передачи власти и принцип, согласно которому в стране есть один президент за раз. То, что трое бывших глав государства сделали это за столь короткий срок, беспрецедентно.
Тимоти Нефтали, историк Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета, отмечает, что важность того факта, что эта критика происходит даже до окончания первых 100 дней президентства Трампа.
При этом их отношения с Трампом также отмечены личной неприязнью и взаимными нападками и оскорблениями.
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