В Чехии пристыдили Трампа после резкого изменения позиции касательно Украины

Чешские политики отреагировали на громкое заявление шефа американской дипломатии Марка Рубио. Последний начал утверждать, что команда президента США Дональда Трампа может отказаться от усилий по достижению мира в Украине, если осознает это как нереалистичную задачу.
Главные тезисы
- Европейские лидеры готовятся к разным сценариям развития событий в войне РФ против Украины.
- Позиция Трампа рассматривается как заинтересованность в бизнесе и ресурсах, а не в жизни украинцев.
В Чехии вступились за Украину
Свое возмущение не скрывает глава МИД Чехии Ян Липовский.
Он обратил внимание на то, что Украина согласилась на предложение команды Трампа о прекращении огня месяц назад.
Однако страна-агрессорка Россия продолжает устраивать теракты в мирных городах и селах Украины.
Как отметил дипломат, европейские лидеры готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к мирному урегулированию.
Он также добавил, что россияне думают, что они все еще могут достичь своих целей в Украине.
С заявлением по этому поводу также выступил депутат Европарламента Ян Фарский.
По мнению Фарского, Трамп видит в Украине — бизнес и ресурсы для США.
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