В Чехии пристыдили Трампа после резкого изменения позиции касательно Украины
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В Чехии пристыдили Трампа после резкого изменения позиции касательно Украины

В Чехии вступились за Украину
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Источник:  online.ua

Чешские политики отреагировали на громкое заявление шефа американской дипломатии Марка Рубио. Последний начал утверждать, что команда президента США Дональда Трампа может отказаться от усилий по достижению мира в Украине, если осознает это как нереалистичную задачу.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры готовятся к разным сценариям развития событий в войне РФ против Украины.
  • Позиция Трампа рассматривается как заинтересованность в бизнесе и ресурсах, а не в жизни украинцев.

В Чехии вступились за Украину

Свое возмущение не скрывает глава МИД Чехии Ян Липовский.

Он обратил внимание на то, что Украина согласилась на предложение команды Трампа о прекращении огня месяц назад.

Однако страна-агрессорка Россия продолжает устраивать теракты в мирных городах и селах Украины.

Как отметил дипломат, европейские лидеры готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к мирному урегулированию.

Но до тех пор мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя от российского террора, — подчеркнул Липовский.

Он также добавил, что россияне думают, что они все еще могут достичь своих целей в Украине.

С заявлением по этому поводу также выступил депутат Европарламента Ян Фарский.

С самого начала кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. И она никогда его не интересовала. Ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка, — подчеркнул европейский политик.

По мнению Фарского, Трамп видит в Украине — бизнес и ресурсы для США.

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