Прекращение огня РФ против Украины. Кремль опроверг заявление Трампа
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Прекращение огня РФ против Украины. Кремль опроверг заявление Трампа

Как в Кремле отреагировали на слова Трампа
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни страна-агрессорка Россия передаст Белому дому ответ на предложение о прекращении огня против Украины. Официальная Москва уже отреагировала на эти слова американского лидера.

Главные тезисы

  • У Путина дали понять, что не планируют переговоры с Трампом.
  • Соединенные Штаты могут выйти из переговорного процесса в ближайшее время.

Как в Кремле отреагировали на слова Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам последнего, до конца недели у российского диктатора Владимира Путина не запланированы переговоры с Трампом.

Несмотря на это, Песков добавил, что налаженные с американской стороной контакты, мол, позволяют оперативно согласовать телефонный разговор, если это будет необходимо.

На этом фоне представитель Кремля пожаловался, что контакты по этому поводу достаточно сложные, потому что тема украинского урегулирования "непростая".

Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога, мы продолжаем эту тему.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Кроме того, представитель Путина цинично отметил, что временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре свидетельствует об "определенном прогрессе", однако сразу заявил, что Путин не давал указаний по его продлению.

По словам Песков, Кремль не ведет переговоров по его дальнейшей судьбе.

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