Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни страна-агрессорка Россия передаст Белому дому ответ на предложение о прекращении огня против Украины. Официальная Москва уже отреагировала на эти слова американского лидера.

Как в Кремле отреагировали на слова Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам последнего, до конца недели у российского диктатора Владимира Путина не запланированы переговоры с Трампом.

Несмотря на это, Песков добавил, что налаженные с американской стороной контакты, мол, позволяют оперативно согласовать телефонный разговор, если это будет необходимо.

На этом фоне представитель Кремля пожаловался, что контакты по этому поводу достаточно сложные, потому что тема украинского урегулирования "непростая".

Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога, мы продолжаем эту тему. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Кроме того, представитель Путина цинично отметил, что временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре свидетельствует об "определенном прогрессе", однако сразу заявил, что Путин не давал указаний по его продлению.