Припинення вогню РФ проти України. Кремль заперечив заяву Трампа
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Припинення вогню РФ проти України. Кремль заперечив заяву Трампа

Як у Кремлі відреагували на слова Трампа
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями країна-агресорка Росія передасть Білому дому відповідь на пропозицію про "припинення вогню" проти України. Офіційна Москва уже відреагувала на ці слова американського лідера.

Головні тези:

  • У Путіна дали зрозуміти, що не планують переговорів з Трампом.
  • Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу уже найближчим часом.

Як у Кремлі відреагували на слова Трампа

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, до кінця тижня у російського диктатора Володимира Путіна не заплановані переговори з Трампом.

Попри це, Пєсков додав, що налагоджені з американською стороною контакти, мовляв, дають можливість оперативно узгодити телефонну розмову, якщо це буде необхідно.

На цьому тлі речник Кремля поскаржився, що контакти з цього приводу досить складні, тому що тема українського врегулювання “непроста”.

Росія прагне до врегулювання цього конфлікту, до забезпечення своїх власних інтересів і відкрита для діалогу, ми продовжуємо цю тему.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Окрім того, представник Путіна цинічно зазначив, що тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі свідчить про "певний прогрес", однак одразу заявив, що Путін не давав вказівок щодо його продовження.

За словами Пєсков, Кремль не веде переговорів щодо його подальшої долі.

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