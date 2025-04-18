Вэнс намекнул на прогресс в переговорах с Украиной и РФ

Как сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, команда американского лидера Дональда Трампа настроена оптимистично и верит, что смогут покончить с "очень жестокой войной" России против Украины.
Главные тезисы
- Команда Трампа не оставляет попыток остановить огонь, но не раскрывает все детали своей стратегии.
- Однако команда президента США может отказаться от своих планов, если будет считать их нереалистичными.
Переговоры по завершению войны продолжаются
С заявлением по этому поводу Вэнс выступил накануне встречи с премьером Италии в Риме.
Что важно понимать, их переговоры состоятся менее чем через 24 часа после того, как лидеры Италии и США провели встречу в Вашингтоне.
Учитывая тот факт, что переговоры продолжаются, Вэнс подчеркнул, что не собирается их опережать.
Что важно понимать, заявление Венса прозвучало через несколько часов после того, как шеф американской дипломатии Марко Рубио дал понять, что Дональд Трамп откажется от попыток заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не будет четких признаков того, что это возможно.
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