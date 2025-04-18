Вэнс намекнул на прогресс в переговорах с Украиной и РФ

Как сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, команда американского лидера Дональда Трампа настроена оптимистично и верит, что смогут покончить с "очень жестокой войной" России против Украины.

Переговоры по завершению войны продолжаются

С заявлением по этому поводу Вэнс выступил накануне встречи с премьером Италии в Риме.

Что важно понимать, их переговоры состоятся менее чем через 24 часа после того, как лидеры Италии и США провели встречу в Вашингтоне.

Я хочу проинформировать премьер-министра о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых мы можем сообщить. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Учитывая тот факт, что переговоры продолжаются, Вэнс подчеркнул, что не собирается их опережать.

Но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне, — подчеркнул вице-президент США. Поделиться

Что важно понимать, заявление Венса прозвучало через несколько часов после того, как шеф американской дипломатии Марко Рубио дал понять, что Дональд Трамп откажется от попыток заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если не будет четких признаков того, что это возможно.