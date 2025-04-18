Венс натякнув на прогрес у переговорах з Україною та РФ
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Політика
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Венс натякнув на прогрес у переговорах з Україною та РФ

Венс
Джерело:  Reuters

Як повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, команда американського лідера Дональда Трампа налаштована оптимістично і вірить, що зможуть покласти край "дуже жорстокій війні" Росії проти України.

Головні тези:

  • Команда Трампа не полишає спроб зупинити вогонь, однак не розкриває усі деталі своєї стратегії.
  • Попри це, команда президента США може відмовитися від своїх планів, якщо буде вважати їх нереалістичними.

Переговори щодо завершення війни тривають

З заявою з цього приводу Венс виступив напередодні зустрічі з прем'єркою Італії в Римі.

Що важливо розуміти, їхні перемовини відбудуться менш ніж через 24 години після того, як лідери Італії та США провели зустріч у Вашингтоні.

Я хочу поінформувати прем'єр-міністра про деякі переговори між Росією та Україною... навіть за останні 24 години, ми вважаємо, що у нас є деякі цікаві речі, про які ми можемо повідомити.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Враховуючи той факт, що переговори тривають, Венс наголосив, що не збирається їх випереджати.

Але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні, — наголосив віцепрезидент США.

Що важливо розуміти, заява Венса пролунала за кілька годин після того, як шеф американської дипломатії Марко Рубіо дав зрозуміти, що Дональд Трамп відмовиться від спроб укласти мирну угоду між Росією і Україною, якщо не буде чітких ознак того, що це можливо зробити.

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