Венс натякнув на прогрес у переговорах з Україною та РФ

Як повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, команда американського лідера Дональда Трампа налаштована оптимістично і вірить, що зможуть покласти край "дуже жорстокій війні" Росії проти України.
Головні тези:
- Команда Трампа не полишає спроб зупинити вогонь, однак не розкриває усі деталі своєї стратегії.
- Попри це, команда президента США може відмовитися від своїх планів, якщо буде вважати їх нереалістичними.
Переговори щодо завершення війни тривають
З заявою з цього приводу Венс виступив напередодні зустрічі з прем'єркою Італії в Римі.
Що важливо розуміти, їхні перемовини відбудуться менш ніж через 24 години після того, як лідери Італії та США провели зустріч у Вашингтоні.
Враховуючи той факт, що переговори тривають, Венс наголосив, що не збирається їх випереджати.
Що важливо розуміти, заява Венса пролунала за кілька годин після того, як шеф американської дипломатії Марко Рубіо дав зрозуміти, що Дональд Трамп відмовиться від спроб укласти мирну угоду між Росією і Україною, якщо не буде чітких ознак того, що це можливо зробити.
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