У Чехії присоромили Трампа після різкої зміни позиції щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

У Чехії присоромили Трампа після різкої зміни позиції щодо України

У Чехії заступилися за Україну
Джерело:  online.ua

Чеські політики відреагували на гучну заяву шефа американської дипломатії Марка Рубіо. Останній почав стверджувати, що команда президента США Дональда Трампа може відмовитися від зусиль з досягнення миру в Україні, якщо усвідомить це нереалістичним завданням.

Головні тези:

  • Європейські лідери готуються до різних сценаріїв розвитку подій у війні РФ проти України.
  • Позиція Трампа сприймається як зацікавленість в бізнесі та ресурсах, а не в житті українців.

У Чехії заступилися за Україну

Своє обурення не приховує очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Він звернув увагу на те, що Україна погодилася на пропозицію команди Трампа про припинення вогню місяць тому.

Однак країна-агресорка Росія продовжує влаштовувати теракти в мирних містах та селах України.

Як зазначив дипломат, європейські лідери наразі готуються до всіх можливих сценаріїв, зокрема й до мирного врегулювання.

Але до тих пір ми будемо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе від російського терору, — наголосив Ліпавський.

Він також додав, що росіяни думають, що вони все ще можуть досягти своїх цілей в Україну.

З заявою з цього приводу також виступив депутат Європарламенту Ян Фарський.

З самого початку здається, що Трамп не зацікавлений в Україні. І вона його ніколи не цікавила. Ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку, — наголосив європейський політик.

На переконання Фарського, Трамп бачить в Україні — це бізнес і ресурси для США.

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