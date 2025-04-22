Рейтинг Трампа рекордно обвалился
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Мир
Дата публикации

Рейтинг Трампа рекордно обвалился

Трамп
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Источник:  Reuters

Рейтинг поддержки политики американского лидера Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения на пост президента США. На это указывают данные соцопроса Reuters/Ipsos.

Главные тезисы

  • Большинство респондентов считают, что президент США должен подчиняться решению федерального суда.
  • Около 59% респондентов считают, что под руководством Трампа Америка теряет свое величие.

Трамп продолжает терять доверие американцев

Результаты нового соцопроса указывают на то, что в настоящее время политику Трампа поддерживают около 42% опрошенных.

Что важно понимать, сразу после инаугурации в январе работу американского лидера одобряли 47%.

Около 83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решению федерального суда, даже если он этого не хочет.

Еще 57% американцев не согласны с утверждением, что "это нормально для президента США прекращать финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как ими руководят".

По словам журналистов, нельзя игнорировать тот факт, что количество американцев, не одобряющих деятельность Трампа, больше, чем количество одобряющих.

Кроме того, указано, что около 59% респондентов, в том числе большая часть республиканцев, заявили, что Америка теряет авторитет на мировой арене.

Соцопрос длился в течение 6 дней. В нем приняли участие 4306 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

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