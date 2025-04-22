Україна стала світовим лідером у робототехніці — Росія панікує
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна стала світовим лідером у робототехніці — Росія панікує

Роботи змінюють хід війни
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Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що Україна дедалі частіше розгортає роботів на фронті. Ба більше, на переконання журналістів та експертів, вони стали "новим обличчям війни". 

Головні тези:

  • Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем.
  • Вона здійснила потужний прорив у робототехніці, який шокував навіть Росію.

Роботи змінюють хід війни

Згідно з даними ЗМІ, в Україні станом на сьогодні працюють понад 500 оборонних стартапів, які орієнтовані на безпілотні системи.

Не можна також ігнорувати той факт, що саме Україна першою створила окремий підрозділ — Сили безпілотних систем.

З заявою з цього приводу виступив Девід Кириченко з Henry Jackson Society.

Україна є світовим лідером у робототехніці — не за витонченістю, а за практичністю, — наголосив він.

Як зазначив Кириченко, наразі Україна сконцентрована на створенні роботів у великих масштабах .

Що також важливо розуміти, зворотній зв’язок від бійців дає можливість вносити зміни до моделей буквально "протягом тижня".

Вкінці 2024 року воїни ЗСУ здійснили перший в історії повністю роботизований штурм у Харківській області.пригадує:

Ворога повністю застали зненацька. Це було безпрецедентно... — згадує офіцер Шухай з бригади "Хартія".

Ця подія призвела до того, що армію РФ накрила хвиля паніки, адже ворог не розумів, що насправді відбувається.

Ексаналітик Пентагону Марсель Пліхта наголосив, що це був справжній прорив, а також новий етап війни — координація автономних безпілотників, які працюють злагоджено, як зграя.

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