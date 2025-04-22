Європа заявила Трампу про свої "червоні лінії" щодо України

Під час останніх перемовин у Парижі європейські лідери донесли до команди президента США Дональда Трампа, які питання щодо України не можуть бути предметом поступок Росії задля завершення війни.
Головні тези:
- ЄС активно захищає інтереси України під час перемовин з командою Трампа.
- Вашингтон пропонує послаблення санкцій проти РФ у разі припинення вогню.
ЄС вкотре заступився за Україну під час перемовин
Деталі зустрічі у Парижі розкрив шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро.
За словами дипломата, під час переговорів минулого тижня представники країн Європи пояснили Штатам, які аспекти потенційної мирної угоди між Києвом та Москвою є тим, щодо чого перемовини вони вважають неприйнятними.
Поки шеф французької дипломатії не поспішає розкривати деталей про те, що саме європейці вказали як "червоні лінії" щодо України.
Нещодавно журналістам вдалося дізнатися, що команда Трампа представила європейським лідерам у Франції власні пропозиції щодо укладення "мирної угоди" між Росією та Україною.
Насамперед йшлося про послаблення санкцій проти РФ у разі тривалого припинення вогню.
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