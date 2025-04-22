"Операція приманки". У Франції попередили Трампа про план Путіна

Шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро наголосив, що оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване "великоднє перемир'я" було маркетинговою операцією, щоб завоювати довіру американського лідера Дональда Трампа.

Що насправді замислив Путін

Як зазначив глава МЗС Франції, тимчасове "перемир'я", яке ввечері 19 квітня оголосив нелегітимний президент Росії, було лише ілюзією.

Він також заступився за Україну, яку Москва цинічно звинуватила у порушенні “припинення вогню”.

Великоднє перемир'я, яке він (Путін — ред.) оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією приманки, спрямованою на те, щоб запобігти підвищенню нетерпіння і гніву президента Трампа. Жан-Ноель Барро Міністр закордонних справ Франції

Не можна ігнорувати той факт, що саме країна-агресорка РФ відкинула пропозицію про повне припинення вогню.

Ба більше, Москва цинічно висунула довгий перелік умов, які відкладають його виконання.

Також армія РФ багато разів порушувала узгоджену домовленість не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів.

За словами американського лідера Дональда Трампа, він почав сумніватися у тому, що зможе добитися завершення війни.

Також очільник Білого дому не приховує, що "розлючений" через дії Путіна.