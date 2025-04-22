"Операція приманки". У Франції попередили Трампа про план Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Операція приманки". У Франції попередили Трампа про план Путіна

Путін
Read in English
Джерело:  Politico

Шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро наголосив, що оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване "великоднє перемир'я" було маркетинговою операцією, щоб завоювати довіру американського лідера Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Франція вважає, що Путін знову хоче обдурити Трампа та його команду.
  • Трамп почав сумніватися у здатності досягти миру через дії та заяви російського диктатора.

Що насправді замислив Путін

Як зазначив глава МЗС Франції, тимчасове "перемир'я", яке ввечері 19 квітня оголосив нелегітимний президент Росії, було лише ілюзією.

Він також заступився за Україну, яку Москва цинічно звинуватила у порушенні “припинення вогню”.

Великоднє перемир'я, яке він (Путін — ред.) оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією приманки, спрямованою на те, щоб запобігти підвищенню нетерпіння і гніву президента Трампа.

Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро

Міністр закордонних справ Франції

Не можна ігнорувати той факт, що саме країна-агресорка РФ відкинула пропозицію про повне припинення вогню.

Ба більше, Москва цинічно висунула довгий перелік умов, які відкладають його виконання.

Також армія РФ багато разів порушувала узгоджену домовленість не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів.

За словами американського лідера Дональда Трампа, він почав сумніватися у тому, що зможе добитися завершення війни.

Також очільник Білого дому не приховує, що "розлючений" через дії Путіна.

Нещодавно Трамп дав зрозуміти, що незабаром може вийти з переговорного процесу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг Трампа рекордно обвалився
Трамп продовжує втрачати довіру американців
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мирний план Трампа щодо України — що замислив президент США
Трамп
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна стала світовим лідером у робототехніці — Росія панікує
Роботи змінюють хід війни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?