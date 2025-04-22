"Операція приманки". У Франції попередили Трампа про план Путіна

Шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро наголосив, що оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване "великоднє перемир'я" було маркетинговою операцією, щоб завоювати довіру американського лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Франція вважає, що Путін знову хоче обдурити Трампа та його команду.
- Трамп почав сумніватися у здатності досягти миру через дії та заяви російського диктатора.
Що насправді замислив Путін
Як зазначив глава МЗС Франції, тимчасове "перемир'я", яке ввечері 19 квітня оголосив нелегітимний президент Росії, було лише ілюзією.
Він також заступився за Україну, яку Москва цинічно звинуватила у порушенні “припинення вогню”.
Не можна ігнорувати той факт, що саме країна-агресорка РФ відкинула пропозицію про повне припинення вогню.
Ба більше, Москва цинічно висунула довгий перелік умов, які відкладають його виконання.
Також армія РФ багато разів порушувала узгоджену домовленість не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів.
За словами американського лідера Дональда Трампа, він почав сумніватися у тому, що зможе добитися завершення війни.
Також очільник Білого дому не приховує, що "розлючений" через дії Путіна.
Нещодавно Трамп дав зрозуміти, що незабаром може вийти з переговорного процесу.
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