"Операция приманки". Во Франции предупредили Трампа о плане Путина

Шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что объявленное российским диктатором Владимиром Путиным так называемое “пасхальное перемирие” было маркетинговой операцией, чтобы завоевать доверие американского лидера Дональда Трампа.

Что на самом деле задумал Путин

Как отметил глава МИД Франции, временное "перемирие", которое вечером 19 апреля объявил нелегитимный президент России, было лишь иллюзией.

Он также вступился за Украину, которую Москва цинично обвинила в нарушении прекращения огня.

Пасхальное перемирие, которое он (Путин — ред.) объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией приманки, направленной на то, чтобы предотвратить повышение нетерпения и гнева президента Трампа. Жан-Ноэль Барро Министр иностранных дел Франции

Нельзя игнорировать тот факт, что именно страна-агрессор РФ отвергла предложение о полном прекращении огня.

Более того, Москва цинично выдвинула длинный перечень условий, откладывающих его выполнение.

Также армия РФ много раз нарушала согласованную договоренность не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.

По словам американского лидера Дональда Трампа, он начал сомневаться в том, что сможет добиться завершения войны.

Также глава Белого дома не скрывает, что "взбешен" из-за действий Путина.