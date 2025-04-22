"Операция приманки". Во Франции предупредили Трампа о плане Путина

Шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что объявленное российским диктатором Владимиром Путиным так называемое “пасхальное перемирие” было маркетинговой операцией, чтобы завоевать доверие американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Франция считает, что Путин снова хочет обмануть Трампа и его команду.
- Трамп начал сомневаться в способности достичь мира из-за действий и заявлений российского диктатора.
Что на самом деле задумал Путин
Как отметил глава МИД Франции, временное "перемирие", которое вечером 19 апреля объявил нелегитимный президент России, было лишь иллюзией.
Он также вступился за Украину, которую Москва цинично обвинила в нарушении прекращения огня.
Нельзя игнорировать тот факт, что именно страна-агрессор РФ отвергла предложение о полном прекращении огня.
Более того, Москва цинично выдвинула длинный перечень условий, откладывающих его выполнение.
Также армия РФ много раз нарушала согласованную договоренность не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.
По словам американского лидера Дональда Трампа, он начал сомневаться в том, что сможет добиться завершения войны.
Также глава Белого дома не скрывает, что "взбешен" из-за действий Путина.
Недавно Трамп дал понять, что в скором времени может выйти из переговорного процесса.
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