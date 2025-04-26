Введення миротворців в Україну. Трамп погодився на вимогу союзників
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Введення миротворців в Україну. Трамп погодився на вимогу союзників

Трамп вирішив виконати вимогу союзників України
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Джерело:  The Telegraph

Команда американського президента Дональда Трампа врешті-решт погодилася надати безпекові гарантії для миротворчого контингенту "коаліції охочих", який планують розмістити в Україні після завершення війни.

Головні тези:

  • США досі не оголошували про своє рішення на офіційному рівні.
  • Конкретні пункти угоди між Штатами та союзниками України поки не ухвалені.

Трамп вирішив виконати вимогу союзників України

Такою звісткою поділився британський лідер Кір Стармер.

Перемовини тривають, і він (Трамп — ред.) уже кілька разів заявляв, що підтримає нас, як ви знаєте. Я чітко заявив, що це важливий компонент усього, що ми плануємо

Кір Стармер

Кір Стармер

Премєр-міністр Великої Британії

Попри це, за словами британських політиків, конкретні гарантії з боку Штатів залишаються туманними.

До прикладу, Білий дім досі офіційно не обіцяв військової підтримки у разі прямої атаки з боку Росії.

Союзники України роблять все можливе, щоб зрушити ситуацію з місця та добитися від команди Трампа конкретики у цьому питанні.

До прикладу, миротворчі війська хотіли б здійснювати зі США обмін розвідданими, який вже давно є базою "особливих відносин" між Лондоном та Вашингтоном.

Інший — це логістична допомога. Європейські літаки, кораблі та наземні сили потребуватимуть постачання та допомоги в аналізі переміщень російських військ в Україні й за її межами.

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