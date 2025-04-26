Введення миротворців в Україну. Трамп погодився на вимогу союзників

Команда американського президента Дональда Трампа врешті-решт погодилася надати безпекові гарантії для миротворчого контингенту "коаліції охочих", який планують розмістити в Україні після завершення війни.
Головні тези:
- США досі не оголошували про своє рішення на офіційному рівні.
- Конкретні пункти угоди між Штатами та союзниками України поки не ухвалені.
Трамп вирішив виконати вимогу союзників України
Такою звісткою поділився британський лідер Кір Стармер.
Попри це, за словами британських політиків, конкретні гарантії з боку Штатів залишаються туманними.
До прикладу, Білий дім досі офіційно не обіцяв військової підтримки у разі прямої атаки з боку Росії.
Союзники України роблять все можливе, щоб зрушити ситуацію з місця та добитися від команди Трампа конкретики у цьому питанні.
До прикладу, миротворчі війська хотіли б здійснювати зі США обмін розвідданими, який вже давно є базою "особливих відносин" між Лондоном та Вашингтоном.
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