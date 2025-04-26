Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один состав боеприпасов и еще четыре пункта управления армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1158-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боеприкосновений.
Потери армии РФ по состоянию на 26 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составили:
личного состава – около 947 610 (+1 110) человек;
танков – 10 711 (+8) ед;
боевых бронированных машин – 22 320 (+5) ед;
артиллерийских систем – 26 965 (+70) ед;
средств ПВО – 1145 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 897 (+118) ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 46 051 (+145) ед;
Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 117 авиаударов, сбросив 212 КАБ.
Более того, враг совершил 6010 обстрелов, в том числе 104 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовал 3363 дрона-камикадзе.
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