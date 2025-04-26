Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один состав боеприпасов и еще четыре пункта управления армии РФ.