Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один состав боеприпасов и еще четыре пункта управления армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1158-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боеприкосновений.

Потери армии РФ по состоянию на 26 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 947 610 (+1 110) человек;

  • танков – 10 711 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин – 22 320 (+5) ед;

  • артиллерийских систем – 26 965 (+70) ед;

  • средств ПВО – 1145 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33 897 (+118) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 051 (+145) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 117 авиаударов, сбросив 212 КАБ.

Более того, враг совершил 6010 обстрелов, в том числе 104 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовал 3363 дрона-камикадзе.

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