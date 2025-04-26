Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад боєприпасів та ще чотири пункти управління армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1158-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 156 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 26 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 947 610 (+1 110) осіб;

  • танків – 10 711 (+8) од;

  • бойових броньованих машин – 22 320 (+5) од;

  • артилерійських систем – 26 965 (+70) од;

  • засобів ППО – 1 145 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145) од;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 117 авіаударів, скинувши 212 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив 6010 обстрілів, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3363 дрони-камікадзе.

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