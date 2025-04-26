Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад боєприпасів та ще чотири пункти управління армії РФ.