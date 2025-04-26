Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад боєприпасів та ще чотири пункти управління армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1158-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 156 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 26 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 947 610 (+1 110) осіб;
танків – 10 711 (+8) од;
бойових броньованих машин – 22 320 (+5) од;
артилерійських систем – 26 965 (+70) од;
засобів ППО – 1 145 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33 897 (+118) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 46 051 (+145) од;
Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 117 авіаударів, скинувши 212 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив 6010 обстрілів, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3363 дрони-камікадзе.
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