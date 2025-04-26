Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблий і поранені

Уночі 26 квітня російський ударний дрон атакував девʼятиповерхівку в Камʼянському Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, загинув чоловік, ще 4 людини отримали поранення, серед них – 11-річна дитина.
Головні тези:
- Загалом ушкоджені три багатоквартирні будинки та шість автомобілів.
- Внаслідок нічної атаки було поранено чоловіка в Дніпровському районі області.
У Камʼянському знову жертви внаслідок атак РФ
Подробиці ситуації у місті розкрив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак
Він також додав, що місці вже працюють екстрені служби.
Уже вранці Лисак уточнив, що внаслідок удару дрона спалахнула пожежа у двох квартирах.
Під удар ворога потрапили три багатоквартирні будинки та шість автомобілів.
Окрім того, відомо, що поранення дістав чоловік в Дніпровському районі області. Також там повідомлялося про кілька пожеж, зруйновану нежитлову будівлю та пошкодження низки підприємств.
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