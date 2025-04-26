Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Дніпропетровщину — є загиблий і поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
У Камʼянському знову жертви внаслідок атак РФ
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Уночі 26 квітня російський ударний дрон атакував девʼятиповерхівку в Камʼянському Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, загинув чоловік, ще 4 людини отримали поранення, серед них – 11-річна дитина.

Головні тези:

  • Загалом ушкоджені три багатоквартирні будинки та шість автомобілів. 
  • Внаслідок нічної атаки було поранено чоловіка в Дніпровському районі області. 

У Камʼянському знову жертви внаслідок атак РФ

Подробиці ситуації у місті розкрив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них — дитина.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Очільник Дніпропетровської ОВА

Він також додав, що місці вже працюють екстрені служби.

Уже вранці Лисак уточнив, що внаслідок удару дрона спалахнула пожежа у двох квартирах.

Під удар ворога потрапили три багатоквартирні будинки та шість автомобілів.

На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких — у важкому стані, — додав глава ОВА.

Окрім того, відомо, що поранення дістав чоловік в Дніпровському районі області. Також там повідомлялося про кілька пожеж, зруйновану нежитлову будівлю та пошкодження низки підприємств.

Увечері 25 квітня армія РФ атакувала FPV-дронами Межівську громаду Синельниківського району. Внаслідок обстрілу було поранено чоловіка, а через пожежу згорів екскаватор.

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