Зупинка допомоги США послабила українську кібербезпеку на тлі хакерських атак РФ

Україна має складнощі з кібербезпекою без допомоги США

Як повідомляють джерела Bloomberg, контракти України та США були анульовані або призупинені. За словами джерел, США допомогли Україні протистояти російським спробам диверсій на електростанціях і проникнення в Кабінет міністрів, вищий орган державної виконавчої влади в країні.

Тим часом заплановані постачання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для забезпечення безпеки української інфраструктури, так і не були доставлені.

За останні п'ять років лише Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 200 мільйонів доларів на допомогу Україні у сфері кібербезпеки. Агентство національної безпеки та Кібернетичне командування США також надавали допомогу.

Американська допомога у сфері кібербезпеки містила підтримку фахівців, навчання, обладнання та програмне забезпечення для організацій по всій Україні, в тому числі для десятків урядових установ і відомств, а також для ключових постачальників газу та електроенергії, національного банку і ядерних об'єктів. Поширити

За словами джерел Bloomberg, американське фінансування стало найбільшим джерелом підтримки України в галузі кібербезпеки.

Гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені за часів першої адміністрації Трампа, включаючи зусилля із захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних мереж зв'язку.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року USAID збільшило фінансування проєктів з кібербезпеки, оскільки російські хакери активізували свої спроби саботувати українські комп'ютерні мережі.

Однак із січня 2025 року Трамп припинив критично важливу підтримку з боку США — включаючи військові постачання і, часом, обмін розвідданими.

Допомога США у сфері кібербезпеки залишається критично важливою, зокрема для захисту урядових структур, телекомунікаційних компаній та енергетичних підприємств від кібератак.