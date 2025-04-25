Зупинка допомоги США послабила українську кібербезпеку на тлі хакерських атак РФ

Українська кібербезпека значно ослабла після припинення допомоги зі сторони США.
Головні тези:
- США допомогли Україні протистояти російським спробам диверсій на електростанціях і проникнення в Кабінет міністрів.
- Американське фінансування стало найбільшим джерелом підтримки України в галузі кібербезпеки.
- Однак із січня 2025 року Трамп припинив критично важливу підтримку з боку США — включаючи військові постачання і, часом, обмін розвідданими.
Україна має складнощі з кібербезпекою без допомоги США
Як повідомляють джерела Bloomberg, контракти України та США були анульовані або призупинені. За словами джерел, США допомогли Україні протистояти російським спробам диверсій на електростанціях і проникнення в Кабінет міністрів, вищий орган державної виконавчої влади в країні.
Тим часом заплановані постачання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для забезпечення безпеки української інфраструктури, так і не були доставлені.
За останні п'ять років лише Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 200 мільйонів доларів на допомогу Україні у сфері кібербезпеки. Агентство національної безпеки та Кібернетичне командування США також надавали допомогу.
За словами джерел Bloomberg, американське фінансування стало найбільшим джерелом підтримки України в галузі кібербезпеки.
Гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені за часів першої адміністрації Трампа, включаючи зусилля із захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних мереж зв'язку.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року USAID збільшило фінансування проєктів з кібербезпеки, оскільки російські хакери активізували свої спроби саботувати українські комп'ютерні мережі.
Однак із січня 2025 року Трамп припинив критично важливу підтримку з боку США — включаючи військові постачання і, часом, обмін розвідданими.
Допомога США у сфері кібербезпеки залишається критично важливою, зокрема для захисту урядових структур, телекомунікаційних компаній та енергетичних підприємств від кібератак.
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